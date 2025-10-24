Real Madrid - FC Barcelona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones de 'El Clásico'. - EPDATA

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo en la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26, un Clásico en el que los blancos buscan frenar el dominio blaugrana y la sangría goleadora sufrida el curso pasado para seguir en lo más alto de la clasificación, mientras el conjunto catalán, algo menos sólido que su rival, confía en asaltar un Santiago Bernabéu que se le ha dado bien en sus últimas visitas ligueras.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Madrid y FC Barcelona de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 26 de octubre a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los madrileños y los catalanes se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.