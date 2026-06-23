El Real Madrid ficha a la delantera Felicia Schröder hasta 2030

El Real Madrid ficha a la delantera sueca Felicia Schröder hasta 2030 - REAL MADRID CF

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF ha anunciado este lunes el fichaje de la futbolista sueca Felicia Schröder, que queda vinculada al primer equipo femenino blanco hasta el 30 de junio de 2030, tras alcanzar un acuerdo con el BK Häcken.

Schröder, de 19 años e internacional con Suecia, llegó al conjunto sueco en 2023, con el que conquistó la Liga de Suecia en 2025, consolidándose como una de las jóvenes promesas del fútbol europeo.

La delantera viene de firmar una actuación destacada en la primera edición de la Women's Europa Cup, competición en la que fue decisiva para su equipo.

En dicha final, Schröder anotó los cuatro goles del BK Häcken -uno en el partido de ida y tres en la vuelta-, finalizando además como máxima goleadora del torneo y confirmando su proyección internacional antes de su llegada al conjunto madridista.