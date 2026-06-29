El Real Madrid y Florentino donan un millón de euros cada uno para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez,en un acto de campaña. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Madrid anunció este lunes una campaña de recaudación de fondos, en colaboración con la red humanitaria Cruz Roja, para apoyar a los afectados tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, según comunicó el club blanco, que donará, como también Florentino Pérez a título personal, un millón de euros.

"El Real Madrid ha decidido apoyar esta campaña con la donación de un millón de euros para ayudar a los damnificados y a las familias de las víctimas. Asimismo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también colaborará con una donación de un millón de euros", informó la entidad.

La parte norte de Venezuela sufrió un doble terremoto que dejó 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, según las últimas actualizaciones, el pasado jueves siendo la región de La Guaira la más afectada del país. "Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", concluyó el comunicado.