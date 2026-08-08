El Real Madrid gana sin destellos al Ferencvaros

Álvaro Carreras, durante un partido con el Real Madrid. - FERENCVÁROSI TC

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este sábado por un reñido 1-2 al Ferencvaros en el cuarto compromiso amistoso de pretemporada para los merengues, disputado en Budapest (Hungría) y resuelto con ese triunfo visitante gracias a los goles del canterano Mario Rivas y del recién fichado Carlos Espí.

En el Groupama Aréna de la capital húngara, la primera ocasión de los pupilos de José Mourinho fue un zurdazo de Arda Güler desde la frontal del área y que se marchó desviado a un palmo del césped. Al cuarto de hora llegó otro acercamiento de Güler, esta vez por banda derecha hasta centrar al área pequeña, donde Endrick envió fuera su remate forzado.

Poco antes de la pausa de hidratación, Brahim Díaz recibió la pelota de Denzel Dumfries y se coló en el área rival por el costado derecho, recortó hacia dentro con su pie diestro y mandó un zurdazo por encima del larguero. La réplica húngara no tardó y fue un balón colgado que botó en el área blanca y Cadu voleó mal con su zurda, muy arriba.

El equipo blanco buscó luego el arco local con un zurdazo de Eduardo Camavinga, pero tropezó en un adversario y perdió fuerza. En el 37', la presión alta de Camavinga propició un robo y un caracoleo de Brahim con pase incluido para el esprint de Endrick, cuyo derechazo en el área fue tapado por el portero Dénes Dibusz con el guante derecho en su rápida.

En el 40', Güler culminó una triangulación del Real Madrid con un zurdazo que desvió la defensa del Ferencvaros a córner, y al saque cuajó el 0-1; el mismo Güler desde el lado izquierdo lo sacó muy largo, Alexis Ciria domó el balón en el lado opuesto y centró bien al corazón del área para que Mario Rivas, colado entre la zaga, cabecease fuerte a la red.

Como respuesta al gol, Zétény Varga ejecutó un zurdazo a bote pronto y se marchó por encima del travesaño en el último lance de peligro antes del descanso. Mourinho aprovechó entonces para hacer seis sustituciones, debutando Bernardo Silva como madridista y regresando Vinícius Junior, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger a la dinámica del equipo en pretemporada.

Precisamente de botas de Rüdiger nació otro gol sacando la bola desde atrás para Endrick, quien combinó con Güler y luego él con Fede Valverde para entrar en el área y también al primer toque pasar a Espí, autor del 0-2 (49') con un derechazo raso, cruzado y de primeras desde el punto de penalti. Casi llegar y besar el santo para el exatacante del Levante UD.

Eso sí, Balázs Borbély había reemplazado a su equipo prácticamente al completo en el descanso y estaba mejor pese a encajar el segundo gol, como demostró en el 57' recortando distancias en el marcador. Kristoffer Zachariassen atacó por banda derecha, centró con veneno al área y Kenan Kodro se desmarcó de Rüdiger para rematar de cerca en primera instancia.

El partido entró desde ahí en un tramo espeso, notándose quizá la fecha veraniega. El Real Madrid siguió dueño de la posesión, pero sin destellos de Silva ni Espí, ni tampoco de Vinícius con su aspecto nuevo. Güler sacó al público del tedio en el minuto 79 con un lanzamiento directo de falta desde la frontal del área, pero sin puntería.

En la recta final del duelo, Edgar Sevikyan tuvo una ocasión para el Ferencvaros gracias a un disparo potente que salió alto. Y además hubo una tarjeta amarilla por cada equipo, para Szilárd Szabó en los locales y Trent Alexander-Arnold en los merengues, reflejando que el cansancio había hecho mella y no quedaba mucha más historia hasta la conclusión.