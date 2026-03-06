El Real Madrid gana 'in extremis' y de rebote en Vigo

Fede Valverde celebra un gol con el Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este viernes por 1-2 en su visita al RC Celta de Vigo en el primer partido de la jornada 27 en LaLiga EA Sports, gracias a un gol con fortuna de Fede Valverde en el tiempo de descuento, cogiendo aire los madrileños a pocos días de recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final en la Champions League.

En el Abanca Balaídos, poco tardaron los locales en acercarse al arco madridista con una volea de Borja Iglesias que se mandó a las nubes. El 'Panda' lo volvió a intentar cuando transcurría el minuto 5, e incordió bastante más a Thibaut Courtois con un zurdazo raso desde la frontal del área y que el guardameta belga desvió acertado a saque de esquina.

La respuesta visitante llegó en el 10' con una jugada similar, pues Aurélien Tchouaméni conectó otro zurdazo raso desde el balcón del área y salió rozando el poste. Casi de inmediato, Tchouaméni encontró premio a su implicación ofensiva marcando el 0-1; fue un córner que sacó corto Trent Alexander-Arnold y que Arda Güler cuajó en control y asistencia de gol.

El dorsal 14 de los blancos recibió ese pase raso y tiró un derechazo cruzado que, tras pasar por encima de la cabeza de Brahim Díaz, tocó en el palo y entró en la portería de Ionut Radu. Pese al contratiempo temprano, el Celta reaccionó bien e igualó el marcador en el 25' tras un pase en largo hacia Williot Swedberg, que ganó la carrera a Alexander-Arnold.

Swedberg se perfiló por la banda izquierda, pisó el área rival y centró raso para que Iglesias rematase fuerte en plena carrera, habiéndose colado entre la zaga del Real Madrid con aparente facilidad. Aunque los pupilos de Álvaro Arbeloa dominaban la pelota, el conjunto vigués creó peligro en el 40' con Ferran Jutglà y sobre todo en el 45' con el animado Swedberg.

Apareció salvador Courtois para evitar el 2-1 y el descanso templó a ambos equipos, que en la segunda mitad se defendieron mejor. El partido salió de su letargo en el 72', cuando Jutglà en un córner despejó el balón con su brazo y el VAR avisó al árbitro de campo; Díaz de Mera Escuderos lo revisó y al final pitó un empujón previo que había recibido Ilaix Moriba.

Las sustituciones sentaron bien al equipo merengue, pero que generaba peligro sin concreción. Eso sí, en el 87' tuvo un susto enorme cuando Iago Aspas, recién entrado al campo, recibió el esférico dentro del área hasta recortar a Raúl Asencio y mandar a la cepa del poste un zurdazo raso.

Ya el tiempo añadido, y tras un robo del canterano Manuel Ángel Morán a Fer López con polémica por su dureza, los de Arbeloa hallaron botín con el 1-2; la acción siguió, los visitantes movieron su ataque de lado a lado y Valverde cazó un esférico suelto para realizar un derechazo potente.

Ese tiro del futbolista uruguayo, marca de la casa, tropezó en el codo de Marcos Alonso y cambió la trayectoria del balón por completo, batiendo así a un Radu que se había estirado hacia el lado opuesto. Sin sustos en lo que quedaba de descuento, el Real Madrid amarró la victoria y gracias a ello se puso con 63 puntos en la tabla; mientras, el Celta luce 40 puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RC CELTA, 1 - REAL MADRID, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

RC CELTA: Radu; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza (Aspas, min.83); Román, Moriba (Vecino, min.90+1); Jutglà (Álvarez, min.70), Swedberg (Fer López, min.70) y Borja Iglesias (El Abdellaoui, min.70).

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Güler (Palacios, min.65), Pitarch (Manuel Ángel Morán, min.90); Brahim Díaz (Gonzalo, min.77) y Vinícius.

--GOLES:

0-1, min.11: Tchouaméni.

1-1, min.25: Borja Iglesias.

1-2, min.90+4: Valverde.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Borja Iglesias (min.31) por parte del RC Celta, y a Tchouaméni (min.86) y Asencio (min.90) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Abanca Balaídos, 22.048 espectadores.