El Real Madrid inaugura ante el Paris FC su casillero de victorias

Athenea Del Castillo of Real Madrid CF in action during the UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD4 match between Real Madrid CF and Paris FC at Alfredo Di Stefano stadium on November 10, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado en casa este martes por 3-0 al Paris FC durante la cuarta jornada de la liguilla en la UEFA Women's Champions League, con goles de Arianna Caruso, Lineth Beerensteyn y Linda Caicedo para firmar la primera victoria de las merengues en este curso europeo, dejando atrás sus tres empates en las tres jornadas anteriores.

En el Estadio Alfredo Di Stéfano, bajo lluvia en la capital de España, las locales llevaron la voz cantante casi desde el inicio por el ahínco de Athenea del Castillo y de Eva Navarro desde el costado derecho del ataque, aunque la primera oportunidad de peligro se les hizo un poco de rogar.

Fue en el 18' tras un centro desde la banda derecha hacia el área, que la defensa visitantes despejó mal y Caruso envió su cabezazo bombeado al larguero. A la media hora tuvo el Real Madrid una doble ocasión, si bien María Méndez no llegó a cabecear un centro desde el lado izquierdo y sí que lo consiguió su compañera Bella Andersson, en su caso infructuoso.

Sin embargo, el dominio blanco no dio frutos antes del descanso y las pupilas de Pau Quesada siguieron intentándolo a la vuelta de vestuarios, con premio en el 55' tras una cabalgada de Silvia Cristóbal; mandó un pase al área rival, Théa Greboval despejó flojo, Felicia Schröder cazó el balón y tiró fuerte, a lo que contestó la portera y Caruso marcó a puerta vacía.

Beerensteyn en el 57' avisó de lo que iba a llegar minutos más tarde en forma de 2-0 (65'), cuajado con un movimiento de pívot de Schröder para recibir la bola de espaldas en zona de tres cuartos, girar sobre sí misma y filtrar un pase raso para la llegada de la '11', quien dentro del área se perfiló rápidamente hasta marcar un derechazo duro, alto y cruzado.

Perdonó Caicedo el tercer tanto merengue en el 67', pues la guardameta rival paró a media altura su disparo a bocajarro, y no tardó en vivir el Real Madrid su único sustos con un remate de Sheika Scott que se marchó arriba cuando estaba en posición franca delante de la joven Laia López.

La sentencia local, en el 81', fue obra de Caicedo con una internada al área a la carrera hasta tirar de zurda tras asistencia rasa de Schröder, y su remate cruzado a ras de césped tocó en el poste más lejano y entró en la portería. Ya en las postrimerías del partido, Beerensteyn merodeó otro gol, pero el triunfo se abrochó con el citado 3-0 y sin mayores incordios.

Esta buena cosecha en casa puso al Real Madrid con seis puntos en la parte alta de la tabla clasificatoria, aún persiguiendo el top 4 que da acceso directo a los cuartos de final; en cambio, el Paris continúa con solo dos puntos en la zona más baja de la clasificación en esta liguilla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - PARIS FC, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Laia López; Navarro (Levels, min.85), Méndez, Andersson, Cristóbal; Senss (Caicedo, min.62), Dorado (Bejarano, min.89); Caruso, Jacinto, Del Castillo (Beerensteyn, min.46); y Schröder (Angeldahl, min.85).

PARIS FC: Seweryn; N'Dongala, Ould Hocine (Roche-Dufour, min.69), Greboval, Diaz; Picard (Scott, min.46), Le Moguedec,Korosec; Reynders, Viens (Sangaré, min.61) y Toloba (Torres, min.61).

--GOLES:

1-0, min.55: Caruso.

2-0, min.65: Beerensteyn.

3-0, min.81: Caicedo.

--ÁRBITRA: Emily Heaslip (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Del Castillo (min.34) y Caruso (min.85) por parte del Real Madrid.

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.