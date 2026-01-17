Real Madrid - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado al Levante UD en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, con el deseo de recortar la distancia de 4 puntos con el líder FC Barcelona, mientras las aguas bajan revueltas en el club por la eliminación en Copa del Rey a manos del Albacete y el cambio en el banquillo, con Álvaro Arbeloa estrenándose en el Santiago Bernabéu, mientras los 'granotas', que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas, deben sumar en su lucha por la salvación.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Gonzalo García y Vinícius.

Levante UD: Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Eyong, Iván Romero y Losada.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Madrid y Levante de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 17 de enero a las 14.00 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los blancos y los granotas se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.