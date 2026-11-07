Valencia CF - Real Madrid CF - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid manda en Mestalla y asoma al liderato

Los blancos, con goles de Valverde, Güler y Mbappé, fueron muy superiores a un Valencia tocado y sin efecto Aguirre

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid convirtió en paseo triunfal su visita a Mestalla este sábado con un 0-3 sobre el Valencia en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, a pesar de la tensión que acompañó al encuentro, contundente y muy superior para presionar por el liderato.

Los de José Mourinho hicieron fácil una salida a priori complicada. Con más ruido que fútbol, el feudo 'che' no intimidó a un Madrid lanzado a por el liderato, que sumó 30 puntos para acechar al FC Barcelona (30) y al Atlético de Madrid (28), antes del duelo entre ambos este domingo en el Metropolitano.

El equipo blanco cumplió además antes de otro parón por selecciones, adonde se va el Valencia en zona de descenso y con una preocupante falta de reacción. El efecto Javier Aguirre fue flor de un par de partidos y el cuadro valenciano ni suma ni deja buenas sensaciones. El Madrid fue muy superior, pudo marcar más ante una defensa poco seria y apenas sufrió ocasiones de los locales.

Desde el inicio, tras un sentido recuerdo al fallecido Jesús de Miguel, el equipo de Mourinho encerró a su rival muy cerca de su portería. Yan Diomande, con Vinícius aún sancionado, mostró su calidad en el desborde y el Valencia estuvo contra las cuerdas desde bien pronto. Un error de Aurélien Tchouaméni dio la oportunidad a Aarón Mayol y los de Aguirre aprovecharon para salir de la cueva.

Tras el paradón de turno de Thibaut Courtois, el Valencia marcó incluso en el saque de esquina pero en fuera de juego. El partido fue creciendo en tensión, en mucho pique y distintas parejas de baile donde saltaban chispas. El enfado local se multiplicó en un empujón de Maffeo que supuso falta peligrosa. La barrera blocó el disparo, pero el rechace lo mandó a la red Fede Valverde.

El 0-1 sentó muy mal al Valencia, que de nuevo se puso a merced de su rival. Los blancos lo aprovecharon con el 0-2 de Arda Güler poco después tras una recuperación que volvió a sacar los colores a la poca autoridad atrás del equipo de Aguirre. El mexicano, técnico 'che' desde finales de septiembre, buscó la baza de Luis Rioja en la reanudación, pero el cuadro local murió en un centro del campo donde brilló Jude Bellingham para los visitantes.

El Madrid empezó a acumular muchas y buenas ocasiones, mostrando la madurez alcanzada en poco tiempo, pese al inicio dubitativo de la nueva era de Mourinho. Stole Dimitrievski salvó mano a mano con Güler, con Mbappé más de uno, pero el francés, en estado de gracia con el gol, no falló a su cita. Después de un intento de recortar distancias que tuvo Arnaut Danjuma, el ariete del Madrid firmó el 0-3 en una acción iniciada por Courtois y seguida por Güler.

El Valencia terminó con diez, por una roja directa a José Luis Gayá al querer cortar una carrera del propio Mbappé, y con mucho trabajo para salvar la última temporada de Mestalla. Mientras, al Madrid de Mourinho le salen las cosas con nota, en racha y con una versión coral que asoma ya al liderato, antes de que Barça y Atlético se repartan el duelo directo del Metropolitano.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA CF, 0 - REAL MADRID, 3. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

VALENCIA CF: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, min.64), Pepelu, Tárrega, De Haas (Rioja, descanso), Gayà; Javi Guerra (Vázquez, min.82), Guido (Ugrinic, min.63), Mayol; Danjuma y Sadiq (Blázquez, min.60).

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo (Camavinga, min.84); Güler (Endrick, min.84), Bellingham (Thiago, min.90+1), Diomande (Brahim, min.84) y Mbappé (Espí, min.90+1).

--GOLES:

0 - 1, min.28, Valverde.

0 - 2, min.36, Güler.

0 - 3, min.75, Mbappé.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a Maffeo (min.26), Guido (min.50), Rioja (min.80) y Pepelu (min.83) por parte del Valencia. Y a Lunin (min.45), Diomande (min.80) y Mbappé (min.83) en el Madrid. Expulsó a Gayá por roja directa (min.79).

--ESTADIO: Mestalla.