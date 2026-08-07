El Real Madrid de Mourinho sigue su puesta a punto en Budapest ante el Ferencvaros

Jugadores del Real Madrid celebran el gol de Endrick en el amistoso de la pretemporada 2026-27 ante la Fiorentina en Austria. - Europa Press/Contacto/He Canling

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este sábado (19.00 horas) al Ferencvaros húngaro en Budapest (Hungría), en el cuarto encuentro de preparación de la pretemporada del club blanco, que sigue con su puesta a punto para la nueva temporada, ya con Vinícius Júnior, Brahim Díaz y Bernardo Silva, y a solo dos semanas de su estreno en LaLiga EA Sports 2026-27.

El conjunto merengue sigue engrasando su engranaje para la nueva temporada y lo hace de nuevo lejos de casa. Los blancos empataron (2-2) el pasado sábado en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria) ante la Fiorentina italiana, en el primer ensayo 'serio', después de enfrentarse en Valdebebas a la AD Alcorcón y el CD Leganés, ambos saldados con triunfo para los de Mourinho.

El equipo madridista llegaron a ponerse 2-0 frente al equipo 'Viola' tras un buen inicio, con ritmo y sentido, gracias a los goles del brasileño Endrick y el canterano Alexis Ciria. Pero el cansancio hizo mella en los de Mourinho, que permitieron el empate de los italianos, que mostraron mucha más solidez en la segunda mitad.

Una semana después, el Real Madrid viaja a Budapest para enfrentarse al Ferencvaros, al que ya se midieron en la fase de grupos de la Champions de la temporada 1995-96. Aunque el grueso de los internacionales que disputaron el Mundial todavía no se han incorporado, el técnico portugués incorpora en la convocatoria tres grandes novedades para este cuarto duelo de pretemporada.

La principal es la del brasileño Vinícius Júnior, que estrenará renovación hasta 2032 después de la incertidumbre de los últimos meses con su futuro y que podrá tener minutos tras una primera semana de entrenamientos en la ciudad deportiva madridista.

Además, después de los estrenos de Denzel Drumfries, sin desentonar, y de Carlos Espí, que apenas tuvo 15 minutos sobre el césped, también viaja a Budapest el portugués Bernardo Silva, con la incógnita de dónde lo colocará Mourinho, dada la versatilidad del veterano jugador luso, ex del Manchester City.

Y ha entrado en la convocatoria el hispanomarroquí Brahim Díaz, que también se incorporó esta semana, así como los centrales Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, ausentes ante la 'Fiore' por problemas físicos. Mientras que no viajará a Budapest el marfileño Yan Diomande, fichado este jueves pero que todavía no ha entrenado.

Enfrente estará un Ferencvaros más rodado que la Fiorentina, ya que el equipo húngaro está más rodado, al estar inmerso en la tercera eliminatoria previa de la Liga Europa. De hecho, cinco días después disputará la vuelta del cruce ante el Gornik Zabrze polaco.