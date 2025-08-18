Real Madrid - Osasuna: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este martes a CA Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, el primer paso del nuevo proyecto madridista liderado por Xabi Alonso y bajo el refugio del Santiago Bernabéu, con la obligación de no fallar para seguir la estela del FC Barcelona a la vez que busca su identidad, mientras los 'rojillos' quieren ganar confianza en el estreno oficial de Alessio Lisci, en una plaza en la que no ganan desde hace más de dos décadas.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Bretones; Torró, Moncayola; Rubén García, Aimar Oroz; y Budimir.

Fecha y hora del partido:

El partido entre Real Madrid y CA Osasuna de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el martes 19 de agosto a las 21.00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Dónde ver:

El duelo entre el conjunto merengue y los rojillos se podrá ver por televisión a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.