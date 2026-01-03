El Real Madrid se pone a prueba antes de la Supercopa

Archivo - Vinícius y Antonio Rüdiger ante Aitor Ruibal en un Real Madrid-Real Betis de la temporada pasada - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid arranca 2026 en el Santiago Bernabéu (16.15 horas/DAZN) con el objetivo de afianzar su reacción en LaLiga EA Sports y mantener su pulso por el liderato antes de la Supercopa de España, todo sin Kylian Mbappé, en una decimoctava jornada en la que recibe a un Real Betis sin Isco Alarcón pero que acude al coliseo blanco sin haber perdido todavía como visitante este curso en la competición doméstica.

Las tres victorias consecutivas frente al Deportivo Alavés (1-2) y el Sevilla FC (2-0), en LaLiga, y ante el Talavera (2-3), en la Copa del Rey, permitieron a los de Xabi Alonso mitigar la tensión reinante después de la nefasta racha de solo dos triunfos en ocho encuentros entre todas las competiciones y llegar con relativa calma al parón navideño.

Sin embargo, las sensaciones siguen sin ser demasiado optimistas en el club blanco, abonado esta temporada a la inspiración de un Mbappé que arriesgó demasiado en su objetivo personal de igualar los 59 goles en un año natural del portugués portugués, una hazaña que completó en el último partido de 2025 frente a los nervionenses. Un esguince de rodilla le dejará ahora en el dique seco y obligará al técnico madridista a buscar alternativas.

Los tropiezos de noviembre y principios de diciembre hicieron al cuadro blanco despedirse del liderato, y, con 42 puntos, están a cuatro del FC Barcelona y con cinco de ventaja sobre el Atlético de Madrid, al que se medirá en apenas unos días en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

"Creo que a todos nos ha venido bien el parón para resetear y para refrescar un poquito las energías después del bloque muy intenso de diciembre", reconoció Alonso, que espera que el equipo responda este domingo con un triunfo que se antoja vital para afrontar la cuesta de enero, plagada de compromisos y con hasta ocho partidos, en caso de que alcancen la final de la Supercopa.

Un inicio de carrusel que afrontarán sin el autor de más de la mitad de los goles de la plantilla esta temporada -29 de 52-: Kylian Mbappé. Con la duda de si estará en Yeda, el delantero francés se perderá seguro el choque ante los verdiblancos, y dejará un hueco en ataque, al que se añade la ausencia de un Brahim Díaz en plena Copa África, que el preparador vasco deberá llenar. Gonzalo, el único '9' disponible, tendrá su oportunidad previsiblemente este domingo, con Vinícius, silbado en su última tarde en el Bernabéu, y Rodrygo ocupando las otras dos posiciones de ataque.

En defensa, con las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold y la duda de un Dean Huijsen con molestias, Álvaro Carreras retornará al carril izquierdo tras su sanción, mientras que Fede Valverde repetirá por la derecha y Raúl Asencio y Antonio Rüdiger formarán en el centro de la zaga. Además, Dani Carvajal podría regresar a una convocatoria después de su artroscopia de rodilla.

Enfrente, el Real Betis acude a la capital española con el objetivo de afianzarse en la sexta posición, la última de acceso a competiciones europeas, en un duelo en el que no podrá contar con su gran referencia y exjugador madridista Isco Alarcón, centrado en su recuperación tras someterse a una artroscopia de tobillo.

Con 28 puntos, dos por encima de un RC Celta con un partido más, los de Manuel Pellegrini aspiran a dar continuidad a la sólida victoria de final de año ante el Getafe (4-0) y seguir aspirando a la zona 'Champions', siete unidades por encima. En su favor, no han perdido todavía a domicilio este curso en LaLiga EA Sports, y este domingo pondrán a prueba esta solvencia.

Además de Isco, al que previsiblemente suplirá Giovani Lo Celso en la mediapunta, tampoco estarán los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, inmersos en la Copa África, en la que también continúa el congoleño Cédric Bakambu.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Ruibal; y 'Cucho' Hernández.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.15/DAZN.