Xabi Alonso: "Vamos a ir apurando plazos con Mbappé"

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que tratarán de "ir apurando plazos" con el francés Kylian Mbappé, aunque sin desvelar si llegará a tiempo para la Supercopa de España en Arabia Saudí, y ha reconocido que les ha venido "bien el parón para resetear y para refrescar las energías" para afrontar este año, que comenzará con el partido de este domingo ante el Real Betis.

"Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos, para que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. Igual en la siguiente rueda de prensa prepartido te lo diré más claro", declaró en rueda de prensa.

Además, descartó que se haya cometido ninguna imprudencia con el delantero galo. "A raíz de cada partido, hacemos las valoraciones, vemos las sensaciones del jugador y tomamos las decisiones consecuentemente con el partido. Hay que ver ahora la evolución y vamos a hacer todo por nuestra parte para que esté lo antes posible", dijo. "La gestión con jugadores que siempre están dispuestos a ayudar al equipo es fácil, con jugadores que tienen la ambición y siempre quieren ganar es fácil. Luego están las decisiones, que es mi trabajo tomarlas y las asumo yo", indicó.

Sobre la posibilidad de que Rodrygo pueda asumir la ausencia de Mbappé, recordó que el brasileño "puede jugar, dentro de la delantera, en cualquiera de los tres carriles, tanto en la derecha como en el centro como en la izquierda". "Acabó en un muy buen momento. Jugó tres o cuatro partidos muy buenos, fue una muy buena sensación la que tuvimos con él. Necesitamos a Rodry, como a todos los demás, para suplir la baja de Kylian, vemos durante cuánto. Tenemos diferentes opciones y Rodrygo es una de ellas", manifestó.

También valoró la opción de recurrir al sistema que utilizaron sin él durante el Mundial de Clubes. "Fue un poco flexible, no es que cambiáramos tanto. Ahora tenemos otros jugadores, otros que no están, y hay que buscar la mejor manera de encajar las piezas. Sí que tuvimos buen rendimiento. A Kylian seguro que le echaremos de menos, porque el rendimiento que está dando está siendo impresionante, no solo por los goles, sino por la influencia que tiene. Hay que vivir con las lesiones, nunca son bienvenidas. Hay que confiar mucho. Yo confío mucho en los que van a salir mañana y en los que saldrán el jueves contra el Atlético. Esto es una plantilla, y la unión, la confianza mutua, la solidez y el espíritu del equipo son fundamentales", expresó.

Por parte, el técnico vasco reconoció que afrontan "con ilusión" el duelo de este domingo ante el Real Betis. "Estamos con ganas, después de parar durante una semana, de volver a empezar la competición, de afrontar esta segunda parte de la temporada con ganas, con ilusión y con frescura. Empezamos mañana en casa, queremos hacer un buen partido y ganarlo", expuso, antes de desvelar que Dean Huijsen tuvo "unas molestias" esta mañana y quisieron ser "cautos". "Mañana decidiremos. Tenía una pequeña molestia y hasta mañana no sabremos", subrayó.

Además, ve a Vinícius "bien, con alegría y sonriente". "Creo que a todos nos ha venido bien el parón para resetear y para refrescar un poquito las energías después del bloque muy intenso de diciembre. Mañana somos nosotros los que tenemos que dar para recibir. Queremos jugar con buena energía, transmitir eso, contagiar esas ganas que necesitamos para competir cada partido. Si eso fluye en ambas direcciones, disfrutaremos", señaló.

El preparador madridista también se mostró feliz de poder tener a Dani Carvajal de vuelta. "Ha podido entrenar y a hacer el entrenamiento entero, tanto ayer como hoy. La convocatoria la decidiremos mañana por la mañana, todavía tenemos un par de cosas en el tintero, a las que preferimos esperar para tener todas las certezas. En todos los equipos, los jugadores que tienen peso, no solo por lo que aportan en el campo, sino por lo que fuera de él, que saben lidiar en los momentos complicados, son necesarios. Carva es uno de esos", expresó.

"El jugador que empezó en 2014 y el jugador que es ahora en 2025 sigue siendo igual de competitivo, pero su personalidad, su peso en el equipo, su influencia, es mayúscula. Claro que nos hubiese gustado tenerle durante estos dos meses, después del partido del Barça en que se lesionó hasta el último del Sevilla. Seguro que nos hubiese aportado. Hay que ayudarle para que vaya encontrando su mejor estado físico para ayudar al equipo. Pero ya teniéndolo cerca, ayuda", prosiguió.

En otro orden de cosas, Alonso aseguró que permanecerán atentos al mercado de fichajes. "Es nuestra obligación estar atentos. Estamos contentos con la plantilla, pero siempre debemos estar atentos a poder mejorar si surgen posibilidades o necesidades puntuales", apuntó, sin desvelar si buscarán un jugador organizador. "Yo trabajo con la plantilla que tenemos. Es mi trabajo y mi deber exprimir y ser lo más eficaz posible y ayudar a que jugadores individualmente progresen y que colectivamente encajen las piezas. Estamos en el proceso todavía, con momentos buenos y no tan buenos. Luego siempre hay que estar atentos a poder mejorar si hay posibilidades. Sin nombres", advirtió.

También valoró la marcha de Endrick al Olympique de Lyon. "Endrick, en el momento en el que está de su carrera, de su fase como jugador, después de venir de Brasil a Europa, necesita jugar, y entiendo que él haya tomado esa decisión. Entiendo que el club haya querido invertir a medio plazo en que se desarrolle, que tenga experiencia en una liga competitiva como la francesa, en un club en el que va a tener más minutos. Si eso permite que vaya creciendo como jugador, el Madrid lo hace muy bien. Jugadores que están en otros clubes crecen para luego dar un rendimiento bueno en el equipo, lo hemos visto. Si con Endrick pasa eso, yo entiendo que Bobby que haya tomado esa decisión. Le seguiremos muy de cerca, con ganas de que progrese y que mejore", explicó.

"No solo debemos centrarnos en el corto plazo, sino ver el medio plazo y las necesidades, y cuándo se empiezan a gestar las conversaciones. La decisión está tomada, ahora no hay vuelta atrás. Le seguimos con mucha atención, con mucha cercanía y nosotros afrontaremos la Supercopa con toda la confianza en los jugadores que están", finalizó.