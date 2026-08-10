Real Madrid y Real Sociedad conocen este martes sus rivales para acceder a la liguilla de la Champions Femenina

Archivo - Linda Caicedo durante el Real Madrid-Real Sociedad de la Liga F Moeve 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad conocerán este martes a partir de las 13.00 horas sus respectivos rivales para acceder a la fase de liga de la Champions Femenina, con mucho más peligro para el conjunto donostiarra que para el madridista.

El equipo madrileño y el guipuzcoano quieren unirse al FC Barcelona, ya clasificado directamente a esta primera liguilla de 18 equipos y actual campeón, pero para ello deben superar primero una eliminatoria a ida y vuelta que se desarrollará entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.

En este sentido, el Real Madrid, segundo clasificado de la pasada edición de la Liga F Moeve, tendrá un oponente teóricamente más asequible entre el Eintrach Frankfurt alemán, el Inter de Milán italiano, el Sankt Polten austriaco y el Ajax neerlandés, siendo los dos primeros los de mayor dificultad. El conjunto que entrena Pau Quesada ya eliminó el año pasado con autoridad al de la Bundesliga y en las dos últimas campañas en la Champions ha alcanzado los cuartos de final.

Por su parte, la Real Sociedad, tercera del último campeonato doméstico, intentará jugar por primera vez en su historia la máxima competición continental y para ello tendrá que dejar fuera a un rival con mucho peso y experiencia en Europa.

El equipo que dirige Arturo Ruiz podría quedar emparejado con un siempre candidato al título como el Chelsea FC inglés, mientras que también es peligroso el Wolfsburgo alemán, doble campeón y seis veces finalista. Por este motivo, el PSG francés, un equipo menos potente que antaño, y la Juventus italiana, serían en teoría más asequibles para las realistas, aunque ambos también tienen mucha experiencia.