Real Madrid y Real Sociedad se escapan en la pelea por la Champions en la Liga F Moeve

Las jugadoras del Real Madrid celebran el gol de Alba Redondo durante su victoria ante el Costa Adeje Tenerife en la Liga F Moeve 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad se afianzaron en la segunda y tercera posición de la Liga F Moeve 2025-2026 después de sus respectivas victorias ante el Costa Adeje Tenerife (2-0) y el RCD Espanyol (2-1) y ya abrieron un hueco por encima de los diez puntos sobre sus perseguidores, mientras que el FC Barcelona dio otro paso hacia el título en Granada (0-2).

En el Estadio Alfredo di Stéfano se vivió uno de los duelos más atractivos de esta vigesimoprimera jornada del campeonato doméstico entre el Real Madrid y el Costa Adeje Tenerife, segundo y cuarto clasificado y que se decantó del lado local tras un partido que jugó de nuevo desde muy pronto con superioridad numérica.

Yerliane Moreno fue expulsada a los siete minutos por una entrada sobre Linda Caicedo, que tuvo que ser sustituida, y desde entonces el dominio fue casi siempre muy claro del equipo que entrena Pau Quesada, que apenas sufrió y tuvo las mejores ocasiones. Alba Redondo, sustituta de la colombiana y que en la primera mitad se había topado con el palo, abrió el marcador al inicio de la segunda mitad y la sueca Filippa Angeldahl sentenció poco después.

El Real Madrid aventaja ya en 14 puntos al Costa Adeje Tenerife, que se queda también a once de una Real Sociedad que no falló en Zubieta ante el RCD Espanyol al que se impuso por 2-1 con doblete de Lucía Pardo en la primera parte. Phoenetia Browne recortó para las visitantes al comienzo de la segunda mitad, pero las realistas no dejaron escapar los tres puntos antes de recibir la próxima jornada al equipo merengue.

Por delante de ambos equipos sigue firme el FC Barcelona, que superó con solvencia otro de los encuentros más interesantes de la jornada, su visita a un Granada CF que llevaba 16 de los últimos 18 puntos, pero que no pudo sorprender en casa al sólido líder, al que le bastaron dos goles antes de la media hora, de Caroline Graham Hansen de penalti y de la joven Aïcha Camara, para llevarse un nuevo triunfo.

Además, otro de los partidos que centraban la atención del fin de semana, el que enfrentó en el Estadio Jesús Navas al Sevilla FC y al Atlético de Madrid, se decantó del lado de las sevillistas por 2-1, gracias a un doblete de la guatemalteca Andrea Álvarez, que también fue expulsada. La jugadora local hizo el 1-0 de penalti y el 2-0 en el largo añadido del primer tiempo para ayudar a su equipo a alcanzar en la tabla al Costa Adeje Tenerife. Xenia Pérez hizo el 2-1 de las rojiblancas que sumaron su cuarto partido entre todas las competiciones sin ganar.

En cuanto a la pelea por el descenso, los tres últimos clasificados perdieron. El colista Levante UD cayó en casa por 1-2 ante el Deportivo ABANCA, que sumó su tercer triunfo seguido a domicilio para dejar casi hecha su salvación con 23 puntos, mientras que el Alhama CF El Pozo, penúltimo, sumó otra derrota y otra goleada en su visita al Madrid CFF, vencedor por 5-0.

El DUX Logroño, antepenúltimo, no lo pudo aprovechar u sigue con un punto de ventaja sobre el equipo murciano y dos sobre el valenciano al perder 2-3 ante el FC Badalona Women. Por delante de ellos, con ocho puntos de renta sobre el descenso, se mantiene la SD Eibar, que cedió en el último momento en el derbi ante el Athletic Club por un gol de Daniela Agote en el minuto 98.