El Real Madrid recurrirá ante el Supremo el acuerdo de LaLiga con CVC

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, celebra su triunfo en las elecciones a la presidencia del club el pasado 7 de junio. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid en el que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto conjuntamente por el club blanco y el Athletic Club contra el acuerdo de LaLiga con el fondo de capital riesgo CVC, según anunció la entidad de Concha Espina en un comunicado.

En la nota, el Real Madrid expresó que "respeta plenamente" la resolución judicial, pero también su discrepancia "de forma profunda" de sus conclusiones y consideró que la sentencia "no da una respuesta suficiente a cuestiones de extraordinaria relevancia jurídica, económica e institucional para el presente y el futuro del fútbol profesional español".

"La resolución fundamenta esencialmente su decisión en considerar que la retribución prevista en favor de CVC constituye un gasto de comercialización de los derechos audiovisuales y en entender que la operación no afecta a los clubes que decidieron no adherirse a ella", indicó.

En este sentido, el Real Madrid mantuvo que los acuerdos impugnados afectan "de manera directa" al modelo de gestión de los derechos audiovisuales, al régimen económico de LaLiga y a los derechos e intereses legítimos de todos los clubes que integran la competición.

"Nuestro club considera que una operación llamada a proyectar sus efectos durante décadas sobre la estructura económica y de gobierno del fútbol profesional español exige un análisis particularmente riguroso de todas las cuestiones jurídicas planteadas y de sus consecuencias presentes y futuras", manifestó.

Por todo ello, el Real Madrid anunció que interpondrá recurso de casación ante el Supremo, al entender que concurren "cuestiones de evidente interés casacional" que requieren un pronunciamiento del Alto Tribunal y la fijación de doctrina sobre aspectos esenciales del régimen jurídico aplicable a la gestión y explotación de los derechos audiovisuales del fútbol profesional.

"El Real Madrid CF continuará defendiendo, en todas las instancias que resulten procedentes, los principios de legalidad, transparencia, seguridad jurídica y protección de los derechos e intereses de sus socios y del conjunto de los clubes que integran el fútbol profesional español", concluyó.