El Real Madrid reta a Mestalla para presionar al líder

Los blancos, sin el sancionado Vinícius, quieren dormir en lo más alto ante un necesitado Valencia y sacar tajada del pulso en el Metropolitano

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado (21.00 horas) al Valencia CF en la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27, un duelo en el que los blancos se despedirán de Mestalla, donde quieren prolongar su inercia positiva para meter presión al líder y dormir en lo más alto, ante un equipo 'che' que necesita celebrar una victoria en casa por primera vez este curso para salir del descenso.

Por primera vez desde hace más de cuatro años el conjunto madridista tiene la oportunidad de sumar ocho triunfos consecutivos entre todas las competiciones; fue en el inicio de la temporada 2022-23 con Carlo Ancelotti en el banquillo, cuando alcanzaron la cifra de nueve victorias seguidas. Para acercarse a ese registro, los pupilos de Mourinho deben sumar tres puntos en su última visita al actual Mestalla.

Con motivo del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, este será el cuarto partido consecutivo del Madrid fuera de casa. Ahora, afronta el reto de enlazar cinco victorias seguidas fuera de casa, algo que tampoco logra desde finales de 2022, y un dato que habla de la mejoría del equipo blancos lejos de su feudo, atendiendo a los suspensos del inicio de temporada en el Riyadh Air Metropolitano y el Benito Villamarín.

Mourinho, invicto ante el Valencia como técnico del Real Madrid con cinco triunfos -como el 3-6 en su primer curso o un 0-5 en 2013- y tres empates, criticó la falta de descanso tras ganar, aunque con agonía, este miércoles al AEK en Atenas (2-0) con un zapatazo de Fede Valverde en el descuento. Otra victoria, como en Roma, de carácter y fe cuando el fútbol se atraganta. Pero desde el Clásico (1-2) en Barcelona, el equipo merengue parece haber cambiado el chip a nivel colectivo.

El técnico portugués, además, pudo rotar en Grecia y tiene frescos a piezas importantes como el uruguayo, que fue suplente y, previsiblemente, volverá al lateral derecho; la pareja Konaté-Huijsen y los centrocampistas Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, que ni siquiera viajaron.

Todos ellos serán titulares en Mestalla, donde no estará el sancionado Vinícius Júnior, que afronta su último partido de suspensión y no podrá reencontrarse con una afición con la que ha tenido continuos conflictos. Sí estará un Kylian Mbappé en racha, ya que enlaza seis encuentros seguidos marcando, con un total de ocho tantos.

Y es que visitar Mestalla para el Real Madrid, que puede acabar líder la jornada si gana y empatan Atlético y Barça, es sinónimo de ambiente caliente y tenso, y la grada y su presión juegan un papel importante al espolear a su plantilla. Es uno de los feudos en los que más ha perdido el equipo merengue, con un total de 38 derrotas. Además, tendrá enfrente a un Valencia muy necesitado por su situación clasificatoria: penúltimo con 9 puntos y todavía ninguna victoria como local. De hecho, no ganan ante su afición desde la última jornada doméstica del pasado curso ante el Barça (3-1).

El conjunto 'che' es el segundo peor local de la categoría, solo por delante del Elche CF, gracias a sus 2 puntos de 18 posibles, y el 'Vasco' tampoco ha logrado levantar el vuelo en Mestalla. Y es que no habían ganado ningún encuentro con el mexicano en el banquillo -aunque solo una derrota-, hasta que lograron vencer en el Martínez Valero gracias a un tanto de Umar Sadiq (0-1) para quitarse un peso de encima que quizá les ayude a afrontar el partido ante el Real Madrid con mucho más que ganar que perder atendiendo a la dinámica de su rival.

Ante los blancos, han demostrado ser un feudo complejo de derribar, pero las dos últimas visitas madridistas cayeron del lado merengue. Aunque el balance en los últimos 10 Valencia-Real Madrid está igualado, con cuatro victorias para cada equipo y dos empates. Dada la urgencia para los 'che', Aguirre podría protegerse con una línea defensiva de cinco hombres, en la que entraría De Haas, mientras las molestias de Sadiq y el bajo rendimiento de Hugo Duro abrirían la puerta a Arnaut Danjuma como '9', arropado por cuatro centrocampistas liderados por un entonado Javi Guerra.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

VALENCIA CF: Dimitrievski; Arnau, Tárrega, Pepelu, De Haas, Gayà; Mayol, Guido; Rioja, Javi Guerra; y Danjuma.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 21.00/DAZN.