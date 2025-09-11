El Real Madrid saca tajada de Fráncfort y el Atlético empata en su visita al Häcken

Linda Caicedo of Real Madrid and Andrea Medina of Atletico de Madrid compete for the ball during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Centro Deportivo Alcala de Henares on September 5, 2025
Linda Caicedo of Real Madrid and Andrea Medina of Atletico de Madrid compete for the ball during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Centro Deportivo Alcala de Henares on September 5, 2025 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 11 septiembre 2025 21:30

   Los dos equipos madrileños resolverán sus previas de la Liga de Campeones Femenina jugando en casa

   MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Real Madrid ha ganado este jueves fuera de casa por un ajustado 1-2 al Eintracht Frankfurt mientras el Atlético de Madrid ha empatado (1-1) en su visita al BK Häcken, en sendos partidos de ida de sus respectivas eliminatorias de acceso a la Liga de Campeones Femenina.

   En el Stadion am Brentanobad, la sueca Filippa Angeldahl adelantó a las merengues en el 13' en un ataque originado por un error de su compatriota Amanda Ilestedt en la defensa local. Linda Caicedo interceptó ese pase y estrelló su disparo en el larguero, pero Angeldahl estuvo atenta y bien colocada para empalmar en el rechace una volea que significó ese 0-1.

   Aunque Caicedo tuvo más adelante una clara oportunidad de hacer el 0-2, fue Signe Bruun quien sí lo logró sobrepasada la media hora del encuentro tras cazar un balón suelto en el área al saque de un córner y enganchar un zurdazo que tropezó en la pierna de una adversaria para elevarse y entrar.

   La capitana del Eintracht, Laura Freigang, mandó a las nubes un disparo desde la frontal del área blanca como preludio del 1-2 que metió Nicole Anyomi en el minuto 45 cabeceando a bocajarro un centro de Nina Luhrssen desde la banda izquierda y aprovechando una mala salida de Merle Frohms.

   Pese a que Angeldahl merodeó en el 60' el tercer gol visitante, su tiro se fue alto y el ritmo del partido fue bajando. Finalmente, el Real Madrid sacó tajada con esa ventaja mínima de cara a la vuelta de este 'playoff' definitivo por acceder a la máxima competición europea de clubes.

   Por otra parte, en el Bravida Arena de Gotemburgo, el Atlético empezó bien gracias a su 0-1 en el 17'; lo anotó Luany Vitória da Silva cazando una pelota suelta en un saque de esquina. Las colchoneras dominaron desde entonces y gozaron de una ocasión de peligro en el desenlace de la primera mitad a raíz de un centro de la propia Luany desde la banda dereecha.

   La zaga local despejó de forma tibia, el esférico quedó 'goloso' en la corona del área y Gaby Garcia ejecutó un zurdazo que la guardameta desvió a un palmo del suelo. La respuesta del Häcken fue un robo de Felicia Schröder en el área contraria y un derechazo raso que se marchó cruzado.

   Tras el descanso, las anfitrionas mejorar y ya en el 50' impidió Lola Gallardo el 1-1 con un paradón a bocajarro. Diez minutos después, Tabby Tindell no supo rematar en el punto de penalti y el Atlético montó un contragolpe, donde Gio Garbelini falló su mano a mano con la portera.

   Se granjeó Gio otra ocasión en el minuto 79, pero la guardameta repelió también su derechazo. Y de haber perdonado el 0-2 se pasó al 1-1 cuando el Atleti en el 86' perdió un balón tonto, el Häcken trianguló rápido y Schröder disparó desde bastante lejos para superar a Gallardo por encima de la cabeza, igualando el marcador y dejando todo abierto para la vuelta.

Contador