Carlos Espí, Real Madrid - RC Celta - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid sigue en racha gracias a Espí

Mourinho quemó naves en busca de la remontada y el delantero español hizo el 2-1 en el minuto 85

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (2-1) al RC Celta este sábado para mantener su velocidad de crucero con nueve victorias consecutivas, gracias a la entrada triunfal desde el banquillo de Carlos Espí, autor una vez más del gol de los tres puntos, que permiten a los blancos apretar por el liderato de LaLiga EA Sports en la jornada 13.

Los de José Mourinho fueron de menos a más y, con toda la artillería sobre el césped del Santiago Bernabéu, fue Espí quien marcó en el minuto 85, decisivo como contra el Espanyol y el Elche. Pablo Durán adelantó a los gallegos a los seis minutos y, aunque Kylian Mbappé falló un penalti antes del descanso, el Madrid generó, bien Vinícius como revulsivo tras su sanción, hasta remontar.

La resaca internacional se dejó notar en un Madrid poco preciso y sin ritmo, a merced del protagonismo con balón de un Celta que encima metió la primera que tuvo. Después de cinco minutos de monólogo gallego, Pablo Durán culminó (0-1) una gran jugada con jugadores blancos llegando tarde, sin marca y en boca de gol.

La tímida reacción de los de Mourinho no fue de producción ofensiva, sino en esa línea poco conectada con el encuentro, de balones perdidos, pases a ninguna parte sin intención. El primer desborde de Yan Diomande cerca estuvo de mandarlo a la red Bernardo Silva al cuarto de hora, pero el Celta volvió a la posesión larga y pudo marcar el segundo con Williot Swedberg sin marca.

También tuvo que aparecer Thibaut Courtois en un error de Bernardo Silva y los de Vigo se cuidaron de no regalar ni una contra. Con todo, el primer tiempo se hizo largo para los gallegos, y entre Jude Bellingham, Arda Güler y Kylian Mbappé, el peligro llegó a rondar la meta visitante, aunque con disparos desviados. En un desmarque del francés, Javi Rodríguez cometió penalti.

La mejor ocasión local la mandó por encima del larguero un Mbappé incrédulo con su mal lanzamiento, camino al vestuario contrariado todo el Bernabéu. Con todo, el equipo de Mourinho parecía ya instalado en campo rival y el técnico portugués sin duda pidió una marcha más para el regreso. Los locales aumentaron la presión y encerraron al Celta en la reanudación.

Mientras se asentaba el Madrid a los cambios, los visitantes pudieron ampliar la renta con Ferran Jutglà pero la falta de gol condenó una vez más a los de Vigo. La entrada de Vinícius, sancionando los últimos cuatro partidos, intimidó más si cabe a los de Giráldez, y fue clave en el 1-1 de Bellingham. Iago Aspas y Álex Febas trataron de calmar el encuentro, pero el Madrid, con Endrick también a escena y Espí, hizo todo por remontar.

En un centro de Vinícius, el ex del Levante ganó dos veces el balón en área pequeña y marcó el 2-1 a cinco minutos del final. Ionut Radu evitó el tercero pero no la derrota de un Celta que, entre bajas y falta de puntería, está más cerca de abajo que de arriba en la tabla. El Madrid cumplió tras el parón para igualar en 33 puntos a un Barça que recibe este domingo al Villarreal. FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - RC CELTA, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Trent (Vinícius, min.57), Huijsen, Konaté, Carreras (Cucurella, min.57); Camavinga (Espí, min.79), Bernardo Silva (Valverde, min.57); Bellingham, Güler, Diomande (Endrick, min.71); Mbappé.

RC CELTA: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Galán (Rueda, min.76), Burcio (Driouech, min.68), Moriba, Carreira; Swedberg (Febas, min.67), Pablo Durán (Aspas, min.76) y Hugo Álvarez (Jutglà, descanso).

--GOLES:

0 - 1, min.6, Pablo Durán.

1 - 1, min.66, Bellingham.

2 - 1, min.85, Espí.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro). Amonestó a Espí (min.94) por parte del Madrid. Y a Yoel Lago (min.74) y Javi Rodríguez (min.83) en el Celta.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu, 74.241 espectadores.

--INCIDENCIAS: Antes del partido se guardó un minuto de silencio y se homenajeó al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado tres de noviembre.