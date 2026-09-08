El Real Madrid solventa con apuros el estreno en Champions

Kylian Mbappe y Vinícius celebran un gol en Champions. - Ricardo Nogueira/Sports Press Ph / Zuma Press / Eu

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este martes por 2-1 al Inter de Milán en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions 2026-27, solventando su estreno en el Santiago Bernabéu con apuros, poco fútbol y pidiendo la hora, después de aprovechar dos errores de los italianos en la primera mitad y sufrir en la segunda.

Volvieron a sonar los acordes del himno de la Liga de Campeones en el feudo madridista, aunque no se le acercó a las noches europeas mágicas del Bernabéu. El conjunto de Cristian Chivu dominó desde el principio, pero Yann Aurel Bisseck falló en una zona prohibida y Kylian Mbappé abrió el marcador. Después, fue el portero Josep Martínez el que tuvo un grave error y Fede Valverde hizo el 2-0.

En la vuelta de Mourinho a la Champions con el equipo blanco, ante el equipo con el que levantó la 'Orejona' en 2010, dos accidentes visitantes permitieron la ventaja blanca sin apenas proponer fútbol. Hasta Thibaut Courtois tuvo sus ya habituales apariciones importantes, pero no pudo evitar el 2-1 de Carlos Augusto que generó tensión en los minutos finales. No se movió el resultado y el conjunto blanco, con Trent Alexander-Arnold de mediocentro por las bajas, se llevó los tres puntos para olvidar el pinchazo en La Cartuja.

Arrancó mejor el Inter, al menos con las ideas más claras y volcando sus ataques por la derecha. Por ahí llegó la primera acción de peligro, con una volea de Marcus Thuram dentro del área aprovechando un balón suelto que ya hizo trabajar a Thibaut Courtois. Los italianos estaban cada vez más cómodos, mientras el Real Madrid esperaba agazapado, aunque sin una presión intensa y sin inquietar a la defensa 'neroazzurra'.

El meta belga tuvo que aparecer en alguna más de Lautaro Martínez, pero, como tantas veces ha visto el Santiago Bernabéu, los blancos golpearon primero en su primer remate a puerta. El central Bisseck se la jugó en un cruce y el rebote pillo desprotegida a la defensa, Brahim Díaz sirvió de primeras a Mbappé y este no falló en el mano a mano ante Josep Martínez. 1-0 sin apenas generar fútbol.

El tanto animó a los de Mourinho en una presión que el Inter seguía salvando con facilidad gracias a la movilidad de Lautaro, Thuram y los centrocampistas. Pero el conjunto italiano se hizo el harakiri antes de la media hora de juego, cuando el meta español Josep Martínez intentó regatear en el área pequeña, pero Valverde se le echó encima y el balón acabó en la red para el 2-0.

El Inter no se amilanó y siguió dominando la posesión y marcando el ritmo, combinando con mucha facilidad y cerca del área ante la pasividad defensiva del conjunto madridista. Aunque el partido entró en minutos grises sin acercamientos por parte de los dos equipos, hasta la última jugada de la primera parte, cuando Josep Martínez evitó el segundo de Mbappé en una internada por la izquierda y la defensa rechazó el posterior intento de Jude Bellingham.

LOS BLANCOS ACABAN PIDIENDO LA HORA

Nada más salir de vestuarios, el Real Madrid tuvo un arreón ofensivo que dejó intuir un cambio de cara e incluso Mbappé pudo hacer el 3-0, aunque el Inter no tardó demasiado en adueñarse de nuevo del balón, encerrando a los de Mourinho.

Y llegó el momento Courtois, haciéndose enorme en un mano a mano ante Lautaro y deteniendo también, desde el suelo, otro tiro consecutivo de Curtis Jones para evitar el 2-1. La pasividad de la zaga local empezó a provocar unos tímidos pitos en la grada, que vio después cómo Bellingham mandaba el balón al muñeco, en la primera buena acción de Martínez, a un par de metros de la línea de gol tras una cuchara de Brahim.

Los blancos se refugiaron en los contragolpes, y 'Vini' y Brahim Díaz pudieron hacer el tanto de la tranquilidad, pero se encontraron con un entonado meta español. Aunque las ocasiones erradas parecían ser un mal presagio para los de Mourinho y el llegó el gol del equipo italiano, Lautaro desde la derecha puso un gran balón al segundo palo, donde remató sin marca Carlos Augusto, con la correspondiente pitada de la grada.

La intranquilidad se apoderó del estadio merengue, porque un gol era sufrir otro pinchazo seguido, aunque la entrada de Yan Diomande y Aurélien Tchoauméni dio algo de aire a los blancos. También dio tiempo a la entrada de extremo de Álvaro Carreras sustituyendo a un aplaudido Vinícius que, pese a no estar acertado, sí trabajó en defensa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - INTER DE MILÁN, 1 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold (Tchouaméni, min.79), Valverde; Brahim (Diomande, min.79), Bellingham, Vinicius (Vinícius, min.87); y Mbappé (Espí, min.90+3).

INTER DE MILÁN: Martínez; Pavard (min.46, Stones), Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella (Sucic, min.60, Çalhanoglu (Zielinski, min.60), Jones, Carlos Augusto (Mkhitaryan, min.83); Thuram (Bonny, min.60) y Lautaro Martínez.

--GOLES.

1-0, min.14: Kylian Mbappé.

2-0, min.23: Fede Valverde.

2-1, min.77: Carlos Augusto.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Huijsen (min.80), por el Real Madrid, y a Calhanoglu (min.39), Lautaro Martínez (min.80) y Bisseck (min.90+4), por el Inter de Milán.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.