Vinicius Junior celebra uno de sus goles en el Real Madrid- Real Sociedad de LaLiga EA Sports 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid tira de solvencia y presiona al FC Barcelona

El conjunto madridista golea 4-1 con menos apuros de los previstos y con solvencia a la Real Sociedad y se pone líder provisional

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se colocó como líder provisional de LaLiga EA Sports 2025-2026 y metió presión al FC Barcelona tras golear 4-1 este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu sin excesivos apuros y con un partido solvente a la Real Sociedad, un rival que le planteó menos problemas de los que se auguraban y que vio frenada su gran dinámica desde la llegada al banquillo de Pellegrino Matarazzo.

El equipo madridista sigue enganchado a la pelea liguera y obligará al Barça a no fallar en Montilivi el lunes si no quiere pasar a ser el perseguidor. Lo hizo tras un encuentro sobre todo sobrio, ordenado y firme, con pocas concesiones, salvo la que trajo el 1-1, y en el que ni siquiera necesitó el concurso de Kylian Mbappé, bien suplido por el eficaz Gonzalo García y por un buen Vinícius Jr, autor de un doblete de penaltis generados por él mismo. El 'efecto Matarazzo' no apareció y el conjunto guipuzcoano puso fin a su racha de once choques sin perder.

Tuvo una noche más plácida de lo esperado el Real Madrid, sin Mbappé en el once, bien reemplazado por Gonzalo García, goleador y siempre ofreciendo buena salida, además de un efectivo más en la tan demandada y necesaria presión de un equipo ordenado y que aprovechó que los de Matarazzo achacaron seguramente sus rotaciones y el esfuerzo tras la Copa del Rey Mapfre, con Gonzalo Guedes, Beñat Turrientes y Sergio Gómez en el banquillo, y que empezaron por detrás muy pronto.

Trent Alexander-Arnold, titular de nuevo en el lateral derecho y que mostró su buen pie, envió un buen balón al centro del área para que el delantero canterano demostrase de nuevo ser un jugador de área con un toque de primeras suficiente para superar a Álex Remiro. El 1-0 asentó a los de Álvaro Arbeloa ante un rival menos enérgico de lo esperado, pero que recuperó el terreno en un error de Dean Huijsen. El central midió fatal en el buen balón al espacio de Carlos Soler y derribó a Yangel Herrera en el área para que Mikel Oyarzabal igualase desde los once metros.

Parte de la grada castigó al internacional con pitos, pero las aguas no fueron más turbulentas porque el Real Madrid se volvió a poner por delante en el marcador poco después. Vinícius Jr, situado más de segundo delantero que de extremo puro, maniobró en el área y Aramburu terminó haciéndole un penalti quizá también algo innecesario y que el brasileño transformó con sosiego.

VALVERDE ABRE BRECHA, VINÍCIUS SENTENCIA CON OTRO PENALTI

El 2-1 trajo tranquilidad a los locales, apoyados en su mediocampo, con Eduardo Camavinga y Fede Valverde con mucha movilidad, para controlar el choque con más solvencia que brillo, y con más orden atrás para evitar las acometidas de una Real algo inocua en los metros finales. El conjunto guipuzcoano, además, se relajó en una jugada y permitió que Valverde recibiese muy cerca del área y, sin ser inquietado por nadie, se girase, pensase y dibujase el 3-1 lejos de Remiro pasada la media hora.

El equipo madridista continuó sin sustos hasta el descanso, al que pudo llegar con una ventaja más amplia si Gonzalo García hubiese afinado bien un buen pase de Valverde tras uno al espacio de Alexander-Arnold. Los 'txuri-urdines' necesitaban una marcha más si querían y Matarazzo metió de inicio a Guedes, un plan que no pudo fructificar por otro penalti de Aramburu sobre Vinícius Jr, que no desperdició el '7'.

No era la noche realista y el Real Madrid continúo sin ser excesivamente exigido en un choque con poco ritmo. Arbeloa empezó a pensar en Lisboa, prefirió no tirar de Mbappé y dio más de media hora al capitán Dani Carvajal. Dentro de la tranquilidad, Courtois hizo acto de aparición para evitar el 4-2 en remate de Aihen Muñoz, y Gonzalo García tuvo el 5-1. No pasó mucho más porque dio la sensación de que ambos se dieron por conformes en el tramo final del partido

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - REAL SOCIEDAD, 1 (3-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, min.60), Rüdiger (Alaba, min.60), Huijsen, Carreras; Valverde (Brahim, min.73), Tchouaméni (Cestero, min.79), Güler, Camavigna (Ceballos, min.73); Vinícius Jr y G.García.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martín, Muñoz; Herrera (Turrientes, min.60), Gorrotxategi; Marín (Díaz, min.73), Soler, Wesley (Guedes, min.46); y Oyarzabal (Oskarsson, min.60).

--GOLES.

1-0, minuto 5. Gonzalo García.

1-1, minuto 21. Oyarzabal, de penalti.

2-1, minuto 25. Vinícius Jr, de penalti.

3-1, minuto 31. Valverde.

4-1, minuto 48. Vinícius Jr, de penalti.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a Huijsen (min.20), por el Real Madrid, y a Turrientes (min.92), por la Real Sociedad.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.