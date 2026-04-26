El Real Madrid tropieza de nuevo ante el DUX Logroño y aviva la pelea por el subcampeonato de la Liga F Moeve

Las jugadoras del DUX Logroño celebran el gol de Annelie Leitner en el minuto 101 del partido ante el Real Madrid de la Liga F Moeve 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid sumó un tropiezo inesperado en la vigesimosexta jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 al empatar en el Estadio Alfredo di Stéfano a un gol ante un DUX Logroño en plena pelea por evitar el descenso y avivó la pelea por el subcampeonato con una Real Sociedad que se colocó a tres puntos tras batir al Madrid CFF.

El conjunto madridista no tuvo un buen regreso a la acción tras el parón internacional y no fue capaz de batir a un rival que puede presumir, sobre todo si se salva, de que no ha caído en ninguno de sus dos enfrentamientos y que le ha quitado cuatro puntos en total tras el empate vivido también en la primera jornada del campeonato en Las Gaunas.

Y además, el equipo riojano le devolvió la moneda al que entrena Pau Quesada, que apostó por rotaciones, de lo sucedido en su feudo allá por septiembre. Entonces, un tanto más allá del minuto 90 de Signe Bruun privó al DUX Logroño de una gran campanada y en esta ocasión fue un tanto en el undécimo minuto de añadido de Anele Leittner el que equilibró el solitario y tempranero tanto de Linda Caicedo.

De este modo, el Real Madrid ve reducida a tres puntos su ventaja en la pelea por la segunda plaza sobre una Real Sociedad que no falló en Zubieta en la visita del Madrid CFF, que cayó por 2-0 con goles de Claire Lavogez y Cecilia Marcos y encadenó su quinta jornada sin ganar, con tan sólo un punto sumado.

El conjunto que entrena Arturo Ruiz además mantiene sus ocho puntos de ventaja sobre el Costa Adeje Tenerife, que goleó 3-0 a un Sevilla que confirmó su mal momento, mientras que por detrás del equipo tinerfeño se sitúan el Atlético de Madrid y el Granada CF, a dos y cinco puntos respectivamente y que sumaron su quinto triunfo seguido al batir al FC Badalona Women (2-4) y al Athletic Club (1-2).

Por otro lado, en la pelea por el descenso, el DUX Logroño salió reforzado y sigue con sus cinco puntos de ventaja sobre el penúltimo, el Alhama CF El Pozo, que salvó un punto (2-2) en su visita al Deportivo ABANCA con un tanto en el tramo final de Yiyi. En cambio, el colista Levante UD dio un paso más hacia la pérdida de categoría al caer 2-1 en su duelo directo frente a una SD Eibar que ya roza la salvación y donde la guardameta Eunate Astralaga fue clave al detener un penalti a Carol Marín con 1-0.