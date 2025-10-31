Real Madrid - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF recibe este sábado al Valencia CF en la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2024-25, un duelo al que el equipo merengue llega impulsado por su triunfo en el Clásico, aumentando hasta los cinco puntos su ventaja en el liderato, una renta que ahora defiende ante un conjunto 'che' necesitado y en puestos de descenso que quiere repetir la victoria del curso pasado en el Santiago Bernabéu.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Güler, Ceballos, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Santamaría, Pepelu, Diego López; Duro y Danjuma.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Madrid y Valencia de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 1 de noviembre a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los blancos y los valencianistas se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.