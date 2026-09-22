El Real Madrid ve "intolerable" que Tebas use "su posición institucional para seguir descalificando" al club

Florentino Pérez saluda desde el palco del Santiago Bernabéu - David Canales/SOPA Images via ZU / DPA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cargó duramente este martes contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, asegurando que ve "intolerable que use su posición institucional para seguir descalificando y atacando" al club y demandando "con urgencia un dirigente capaz de administrar" la patronal para que esta pueda "desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad".

"Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones", señaló el conjunto madridista en un comunicado.

Este reaccionaba a un post de Tebas en su perfil oficial de 'X' en el que criticaba la actitud con el estamento arbitral del Real Madrid porque era una "coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada". Además, el dirigente dejaba claro que "la competición no es propiedad de nadie".

Para el 15 veces campeón de Europa, "es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid", convirtiéndole en objeto "permanente de sus ataques públicos".

"Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable", añadió.

El club que preside Florentino Pérez advierte que "resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición".

"De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo. A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad", demanda.

En este sentido, el Real Madrid cree que se necesita en ese puesto "a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección". "Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión", sentenció.