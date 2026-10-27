Archivo - Las jugadoras del Real Madrid celebran un gol - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid vive otra prueba de nivel europea

El conjunto madridista afronta una nueva complicada visita en la Champions Femenina ante el Bayern Múnich alemán

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid Femenino volverá a tener un examen de nivel en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-2027 en la visita de este miércoles (18.45 horas/ESPN en Disney+) al Bayern Múnich alemán, rival frente al que espera rayar a un buen nivel como ya hiciese en la segunda jornada ante el Manchester City inglés y aumentar su casillero de puntos.

El conjunto madridista acude a la capital bávara, escenario de innumerables batallas entre los respectivos equipos masculinos de cada club, por primera vez en su historia en partido oficial y en busca de arañar lo máximo que pueda para seguir aspirando al ambicioso objetivo del 'Top 4'.

El calendario no fue benévolo con el actual segundo clasificado de la Liga F Moeve que ha tenido que afrontar un inicio de liguilla contra tres rivales de potencial, dos de ellos además de forma consecutiva a domicilio y con el añadido de hacerlo tras tropezar en su estreno en el Alfredo di Stéfano ante el PSG francés (1-1).

Parte de ese revés lo recuperó en su visita al potente City, actual campeón de la Superliga inglesa (1-1), y ahora intentará también mostrarse competitivo ante un equipo clásico de la competición, semifinalista el año pasado ante el Barça Femení y que como local suele elevar aún más su nivel. De hecho, está invicto en sus últimos 16 partidos como local en la Champions, con 12 victorias y 4 empates.

El Real Madrid sabe bien del potencial del Bayern, dirigido por el español José Barcala, ya que se midió en un amistoso en el verano de 2025, con contundente derrota por 4-1. Avisado y con más en juego, ahora tratará ante un rival directo por el 'Top 4' que mete directamente en cuartos de final, de acercarse a la versión que ofreció sobre todo en los primeros 45 minutos en Manchester para seguir en su intento de acercarse a los mejores de Europa.

Con tan sólo dos puntos, el conjunto que entrena Pau Quesada debe ser ambicioso porque tras este primer tramo le quedará uno algo más amable, pero también de exigencia, con dos partidos en el Di Stéfano seguidos ante el siempre incómodo Paris FC francés y el Inter de Milán italiano, para cerrar con una visita a la AS Roma italiana.

De todos modos, el equipo madrileño no termina de tener la regularidad, buen juego y solidez deseada y deberá cimentarla en Múnich a donde llega tras sufrir otra vez demasiado en el campeonato doméstico al remontar un 0-2 al Costa Adeje Tenerife en un choque donde Quesada apenas hizo rotaciones y jugó de inicio con sus principales figuras. Este miércoles, por lo tanto, no se esperan demasiados cambios en el once.

BÜHL Y HARDER COMANDAN EL ATAQUE BÁVARO

Una vez más, el Real Madrid apelará a lo que puedan hacer a nivel ofensivo tanto la colombiana Linda Caicedo como la sueca Felicia Schröder, que ha marcado en casi todos los partidos como madridista y que serán la amenaza para un Bayern que suma cuatro puntos tras empatar ante el City en casa (2-2) y ganar a domicilio al Benfica portugués (0-3).

Precisamente ante el campeón inglés, el equipo de José Barcala dejó un atisbo de lo que le puede esperar a las visitantes, con una firme puesta en escena y un 2-0 antes de la media hora que luego su rival fue capaz de recuperar tras el descanso.

Un Bayern que lidera la Bundesliga con mano firme, con pleno de puntos tras ocho jornadas y con 29 goles marcados, más de tres por encuentro, y que todavía no ha perdido en esta campaña, con el único traspié el mencionado ante el Manchester City.

El técnico español cuenta con una plantilla de nivel, sobre todo en su parte ofensiva donde aparecen futbolistas como la alemana Klara Bühl y la danesa Pernille Harder, con la internacional española Edna Imade como recurso en el banquillo. La lateral Giulia Gwinn y la talentosa centrocampista Lena Oberdorf serán bajas sensibles en las locales.

"El Bayern tiene un ADN muy marcado y tenemos rasgos comunes. Estamos muy contentas por cómo llegamos porque la remontada del otro día te da un plus en lo mental y las once que entren de inicio seguro que están bien preparadas. El objetivo es ganar, ya que es muy importante llevarnos los tres puntos, pero la exigencia será muy alta", advirtió Pau Quesada en la rueda de prensa previa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BAYERN MÚNICH: Mahmutovic; Naschenweng, Vigorsdottir, Gilles, Kett; Kakounan, Tanikawa; Dallman, Harder, Bühl; y Damnjanovic.

REAL MADRID: Frohms, Navarro, Lakrar, Andersson, Levels; Jacinto, Senns, Däbritz; Del Castillo, Schröder y Caicedo.

--ÁRBITRA:

--ESTADIO: Sportpark Unterhaching de Múnich.

--HORA: 18.45/ESPN en Disney+.