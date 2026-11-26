Real Madrid vs Deportivo Alavés: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Deportivo Alavés miden sus fuerzas en el Bernabéu en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, con el conjunto madridista peleando por el liderato y el equipo babazorro buscando puntuar en una visita exigente tras su reciente triunfo liguero.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva, Bellingham; Arda Güler, Yan Diomande, Kylian Mbappé.

Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Castro; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Ander Guevara, Pablo Ibáñez, Abde Rebbach; Lucas Boyé, Toni Martínez.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular) en el Bernabéu. La emisión en directo para España se ofrecerá mediante Movistar LaLiga TV y los servicios de televisión asociados, con toda la actualidad y el minuto a minuto en la web de Europa Press.