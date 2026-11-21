Archivo - Los jugadores de la Real Sociedad Takefusa Kubo y Héctor Fort durante el encuentro ante el Málaga CF de LaLiga EA Sports 2026-27. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad mide este domingo sus aspiraciones europeas en el estadio El Sardinero ante el Racing Club, en un duelo en el que los 'txuri-urdines' deben aprovechar el empate en el derbi sevillano, en una jornada 13 de LaLiga EA Sports en la que CA Osasuna necesita alejarse del descenso en la visita del Málaga CF.

El estadio El Sardinero será el escenario donde el conjunto de Pellegrino Matarazzo tendrá la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y decantar sus aspiraciones europeas. Tras el 1-1 en el Sánchez Pizjuán, la Real, quinta con 22 puntos, puede acercarse al Betis (27) y alejarse del Sevilla (19).

Para ello, deberá encadenar su segunda victoria consecutiva tras caer en el derbi vasco frente al Athletic Club (2-1) e imponerse en casa ante el Rayo Vallecano (1-0). Ahora bien, para sacar un buen resultado ante un Racing Club que ha demostrado estar a la altura de la máxima categoría del fútbol español, tendrá que hacerlo sin Ander Barrenetxea, lesionado de gravedad en la anterior jornada, una ausencia que podría provocar cambios en el esquema con la entrada de Takefusa Kubo.

Enfrente estará el conjunto 'racinguista' que está sabiendo competir en su regreso a Primera División, especialmente en su feudo, donde ha sumado once puntos tras perder recientemente su condición de invicto como local ante el Real Madrid (0-3). Aun así, los de José Alberto López llegan a este duelo con las buenas sensaciones obtenidas en su compromiso a domicilio en Málaga (0-1), donde Yassir Zabiri convirtió su 12º gol, por lo que apunta a la titularidad en el tridente junto a Íñigo Vicente e Iker Luque.

OSASUNA NECESITA ALEJARSE DEL DESCENSO EN LA VISITA DEL COLISTA

Además, el CA Osasuna afronta (18.30 horas) la vuelta a la competición tras el parón internacional con la visita del Málaga CF, colista de la clasificación, con el objetivo de distanciarse del descenso. Ahora, Jagoba Arrasate también tendrá la tarea de evitar que el efecto de su retorno se diluya, fundamentalmente porque ha sumado dos derrotas (ante el Sevilla 2-0 y el RC Deportivo (2-1), y un empate (contra el Athletic Club 1-1) desde el triunfo conseguido en su debut de esta segunda etapa frente al Racing Club (2-0).

El Málaga CF tampoco puede fiarse ante los últimos resultados de su rival. El combinado navarro llegará motivado tras rescatar un punto en el 90' ante los leones, por lo que los andaluces tendrán que estar muy atentos. Una victoria en Pamplona supondría la primera como visitante y evitaría que la salvación se aleje todavía más, ya que los malagueños son colistas con cinco puntos, a seis de la permanencia, tras perder en casa contra los cántabros (1-2).

El técnico Juan Funes es previsible que apueste por Larrubia y Chupe en los extremos, a pesar de que ambos acumulan cuatro tarjetas amarillas. El motivo es que los rojillos son un rival directo en la lucha por la permanencia y la próxima jornada el Málaga CF se medirá al Athletic Club. Asimismo, pese a las bajas de Juan Lobete, Rafa Garrido y Áaron Ochoa, el combinado de la Costa del Sol recupera a Juan Cruz, Carlos Puga, José Salinas y Dani Lorenzo.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS

FC Barcelona - Villarreal CF 14.00 horas.

Racing Club - Real Sociedad 16.15 horas.

CA Osasuna - Málaga CF 18.30 horas.

Getafe CF - Atlético de Madrid 21.00 horas.