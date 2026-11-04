La Real Sociedad cree necesario "revisar y reforzar" la "verificación" mediante el sistema Connected Ball

Archivo - Jon Aramburu of Real Sociedad competes for the ball with Robert Navarro of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Sociedad at San Mames on February 1, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad ha señalado "la necesidad de revisar y reforzar los procedimientos de verificación audiovisual de la sala VOR", así como la "calibración y supervisión del sistema Connected Ball", tras el polémico penalti pitado en su contra durante el derbi contra el Athletic Club en la jornada 11 de LaLiga EA Sports.

"No basta con reconocer la existencia de un desfase de sincronización: resulta imprescindible conocer por qué se produjo, qué mecanismos debían haberlo detectado y por qué no se evitó que esa información condicionara una decisión arbitral haciendo uso de los medios audiovisuales disponibles en la sala VOR durante la revisión de la jugada", indicó este miércoles el club donostiarra en un comunicado.

"La Real Sociedad considera que estos hechos deben servir para revisar y mejorar los procesos, así como los protocolos de actuación", lamentó la entidad 'txuri-urdin', que "en primer lugar" identificó "un error de apreciación del árbitro de campo" por haber señalado penalti "sin advertir que el jugador de la Real Sociedad había tocado el balón antes de producirse el contacto con el atacante del Athletic Club".

"En segundo lugar, un error en el procedimiento de revisión de la sala VOR, donde no se identificó, mediante el análisis de las imágenes disponibles, el contacto previo del jugador de la Real Sociedad con el balón, manteniéndose la decisión inicial del árbitro de campo aun a pesar de disponer de todos los medios audiovisuales", agregó la nota.

"Este hecho evidencia un claro error en el procedimiento de revisión de las imágenes disponibles, puesto que las imágenes acreditan que el jugador de la Real Sociedad había tocado el balón antes de producirse el contacto con el atacante del Athletic Club. Por lo tanto, queda demostrado que no se revisaron todas las imágenes que estaban a disposición del equipo arbitral", aseveró el texto 'txuri-urdin'.

"En tercer lugar, un fallo en el sistema Connected Ball. Tal y como reconoce el CTA, existía un desfase de sincronización de entre uno y dos fotogramas entre la señal del balón y las imágenes utilizadas por el VAR, lo que provocó que la información proporcionada por el sistema no se correspondiera temporalmente con lo sucedido en el terreno de juego. Este hecho condicionó claramente la interpretación de la jugada por parte del equipo arbitral, induciéndole al error que el propio CTA reconoce que se produjo", advirtió el club guipuzcoano en su nota.

A su juicio, "estos tres hechos diferenciados ponen de manifiesto que lo sucedido no puede reducirse a una decisión arbitral concreta ni a una incidencia técnica aislada". "Estamos ante una situación que afecta tanto al procedimiento de revisión visual de las imágenes a disposición del equipo arbitral como a la fiabilidad y/o a la calibración de una herramienta tecnológica cuya utilización debe ofrecer las máximas garantías de precisión y objetividad", concluyó el duro comunicado.