La Real Sociedad disfruta de su momento contra la crisis del Elche

Real Sociedad - Elche CF - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad superó (3-1) al Elche este sábado en la jornada 23 de LaLiga EA Sports para llamar ya a las plazas europeas en una clasificación que señala la crisis del equipo ilicitano.

El cuadro vasco disfrutó de su momento en Anoeta con un nuevo paso adelante, en esa dirección son todos desde que llegó Pellegrino Matarazzo al banquillo en diciembre, gracias a una mayor contundencia en las áreas, asignatura pendiente para el Elche.

Luka Sucic y Mikel Oyarzabal golpearon con el 2-0, con vértigo y presión arriba para forzar los errores de la defensa rival. Los de Eder Sarabia, activos en este mercado de invierno, se quedaron a medias una vez más, demostrando talento y una apuesta atractiva, pero toparon con Álex Remiro en sus mejores ocasiones.

Con todo, André Silva mantuvo la emoción con el 2-1 de cara al segundo tiempo, dando algo de premio a los ilicitanos por sus minutos buenos, aunque Gonçalo Guedes pudo marcar el tercero local antes del descanso. En la reanudación, Remiro salvó el empate y, con los cambios, el Elche apretó sin éxito.

Los de Matarazzo, una vez más, supieron sufrir, como en las dos últimas rondas de Copa o en la racha que llega ya a los ocho partidos sin perder con el técnico estadounidense. Beñat Turrientes, que había entrado por Sucic lesionado tras su gol, ayudó a los suyos a estirarse en los últimos minutos y Orri Óskarsson, tras perdonar una muy clara, firmó la sentencia y los 31 puntos de la Real.

Mientras, los de Sarabia, que no saben aún lo que es ganar fuera de casa esta temporada ni en 2026, se quedan en 24, solo dos por encima del descenso, en una lucha muy distinta a la que llegaron a soñar con el mejor arranque histórico en Primera.