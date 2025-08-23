Real Sociedad - Espanyol: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y el Espanyol se miden en el Reale Arena en un duelo en el que los donostiarras querrán sumar la primera victoria de la temporada a costa de un equipo perico que ya demostró en el debut frente al Atlético de Madrid que pueden ser un equipo muy competitivo.

Posibles alineaciones:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Brais Méndez, Pablo Marín, Turrientes; Kubo, Oskarsson y Oyarzabal.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Pol Lozano; Jofre, Terrats, Puada; y Roberto Fernández.

Fecha y hora:

El duelo entre Real Sociedad y Espanyol de la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa en el Reale Arena se celebrará el domingo 24 de agosto a las 19.30 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre los donostiarras y los pericos se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga y DAZN LaLiga en abierto.