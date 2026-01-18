Real Sociedad - FC Barcelona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este domingo al FC Barcelona en Anoeta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los donostiarras quieren seguir con la reciente mejora de resultados y repetir el triunfo del año pasado ante un Barça que, líder y en plena forma, sabe que visita un feudo histórico y complicado en el que, hasta el último choque, había logrado grandes resultados.

POSIBLES ALINEACIONES.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Turrientes; Kubo, Brais, Guedes; y Oyarzabal.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Sociedad y FC Barcelona de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 18 de enero a las 21.00 horas en Anoeta.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'txuri urdin' y los azulgrana se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.