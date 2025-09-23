Real Sociedad - Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este miércoles al RCD Mallorca en el estadio de Anoeta (21.30 horas), en la jornada 6 de LaLiga EA Sports, en un duelo directo entre dos equipos que se encuentran en posiciones de descenso a Segunda División.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Brais, Gorrotxa, Carlos Soler; Kubo, Oyarzabal y Guedes.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato; Antonio Sánchez, Mascarell, Darder; Joseph, Muriqi y Pablo Torre.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Sociedad y Mallorca de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 horas en el estadio de Anoeta.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'txuri urdin' y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga en abierto.