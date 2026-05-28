La Real Sociedad renueva a su canterano Ibai Aguirre hasta 2031. - REAL SOCIEDAD

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y el jugador Ibai Aguirre, centrocampista español de 19 años, han alcanzado un acuerdo para la prolongación de su contrato hasta el final de la temporada 2030-2031.

Así lo anunció este jueves la entidad donostiarra en su página web. "El de Mutriku llegó al club en edad infantil y esta temporada ya ha debutado con el primer equipo", concluyó la breve nota de prensa.

Aguirre jugó el pasado 4 de abril sus primeros minutos oficiales con el primer equipo de la Real, en un duelo ante el Levante UD durante la jornada 30 de LaLiga EA Sports y que acabó con triunfo 'txuri-urdin' por 2-0.