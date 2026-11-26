Real Sociedad vs Sevilla FC: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe al Sevilla FC en el Reale Arena (Anoeta) en uno de los encuentros más parejos de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, con ambos equipos separados por escaso margen en la pelea por los puestos europeos.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Carlos Soler, Luka Sucic; Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes y Orri Óskarsson.

Sevilla FC: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Malick Fofana, Lucas Stassin; Rubén Vargas, Félix Correia, Isaac Romero.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular) en el Estadio de Anoeta. La retransmisión en directo en España podrá seguirse mediante DAZN LaLiga y las plataformas autorizadas, con toda la información y el minuto a minuto en la web de Europa Press.