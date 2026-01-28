El Barça se mete en octavos con remontada

Lamine Yamal celebra su gol junto a Raphinha durante el FC Barcelona-Copenhague de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este miércoles al Copenhagen (4-1) en el Spotify Camp Nou en la octava y última jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones para cumplir con sus deberes de ganar y golear --si era posible-- y estará en los octavos de final de esta Champions al terminar en quinta posición, mientras que los daneses, que empezaron ganando y estando en 'Play-offs', se irán finalmente para casa.

El Barça está en el 'Top 8' con 16 puntos, está en los octavos, está de dulce porque ganó un partido que empezó mal, que remontó con fútbol y algo de fortuna y, pese a ello, al final las carambolas de esta última jornada unificada que fue una auténtica locura le podrían dejar emparejado, entre otros rivales, con el vigente campeón PSG, el de Luis Enrique, Dembélé y el recién comprado Dro.

Fue una noche de disparidad de emociones. Porque lo primero fue digerir el gol inicial de Viktor Dadason, que aprovechó un balón al espacio de Elyounoussi a la espalda de los centrales para plantarse en mano a mano frente a Joan Garcia y abrir el marcador. Lo que no debía pasar, pasó. Lo que pedía Flick, un 'clean sheet' (portería a cero), no. El Barça tuvo que remar como en muchísimos, demasiados, anteriores partidos.

Empezó a hacerlo, pero sin acierto. El delantero polaco Robert Lewandowski falló una ocasión que un ariete de su nivel y experiencia, en una jornada tan importante como la de esta noche y viéndose perdiendo en casa de inicio, no puede fallar. Porque el Copenhagen falló en la salida, el polaco recibió un balón que le dejó sólo ante el meta Dominik Kotarski y con todo a favor la envió al muñeco.

Poco después, Eric Garcia volvió a poner a prueba al portero croata, que tiró de reflejos para desviar a córner un tiro del central catalán que rebotó en la defensa. El Barça iba apretando arriba, iba teniendo ocasiones a través del balón y la conducción, ante un Copenhagen encerrado atrás y muy cómodo en un guión inesperado como era verse arriba en el marcador en el 4'.

El Barça iba moviendo el balón, se iba acercando al área rival pero parecía que Lamine Yamal estaba demasiado solo llevando la batuta del ataque. Hasta que en una jugada aislada, Eric Garcia decidió que no había que marear más el balón con pases de lado a lado y optó por un disparo muy potente que solo el larguero, que se quedó temblando, pudo evitar que terminara en gol. El Barça buscaba el empate pero este no llegaba.

Remaba y remaba el Barça, que tuvo una nueva ocasión en las botas de Robert Lewandowski, con Kotarski desviando el tiro y un penalti protestado por el Barça a Fermín, que terminó con amarilla a Lamine Yamal por decirle de todo al árbitro francés Benoît Bastien. Ese 'quiero y no puedo' del Barça fue a más y al descanso se llegó con 0-1 y gracias, porque la última jugada de ataque fue para el Copenhagen tras un segundo error defensivo blaugrana. El primero lo pagó con gol en contra, y luego tuvo varias imprecisiones arriba que propiciaron ese marcador adverso al descanso.

GRAN REACCIÓN 'CULER' DE OCTAVOS

Hansi Flick optó por dar descanso a Eric Garcia --que se había llevado un golpe en la cabeza-- y que fuera Marc Bernal quien hiciera pareja de pivotes con Dani Olmo. Y el joven centrocampista puso a prueba a Kotarski tras un rechace a tiro de Lewandowski, quien poco después ya no falló y convirtió en el ansiado 1-1 una gran jugada colectiva iniciada en Dani Olmo y con peso clave para Lamine Yamal, que se la puso en bandeja al '9'. Y quien más celebró ese gol fue precisamente el de Rocafonda, aunque el Barça seguía en ese momento fuera del 'Top 8'.

Y visto que muchos de los otros resultados acompañaban, el Barça seguía buscando la remontada y los 3 puntos para meterse en esa zona privilegiada de acceso a los octavos de final. Y lo logró con suerte, porque la fortuna también está del lado de los mejores y esta vez acompañó al tiro que salió de la bota de Lamine Yamal y que rebotó ligeramente en un defensa danés para colarse en las redes de un superado Kotarski. Un gol que dejaba provisionalmente al Barça en quinta posición. Bendito rebote.

Cuando las cosas se ponen de cara, todo sale rodado. Tanto que un 'penaltito' sobre Robert Lewandowski lo tiró Raphinha, con balón cedido del polaco a Lamine Yamal y de éste al capitán, para que el brasileño pusiera el 3-1 ajustando el tiro al palo y empezara a tener esa goleada soñada para acercarse a un 'Top 8' en el que seguían metidos los de Hansi Flick, que seguían siendo claros dominadores del partido ante un Copenhagen que seguía limitándose a buscar alguna contra.

Ese no moverse del guión planteado le salió caro al equipo entrenado por Jacob Neestrup, eliminado del todo, porque el Barça estaba ya desenfrenado y se apuntó a la fiesta, con el 4-1 de falta directa, un Marcus Rashford (quinto gol en la competición) que fue uno de los que entraron al campo de refresco. Eso sí, a este Barça le asustan demasiado atrás y el Copenhagen marcó el 4-2, anulado desde el VAR por un fuera de juego posicional.

Aseguró Flick en la previa que en su equipo todos iban a ser importantes, los iniciales y los refrescos, y así fue. Tanto para la fiesta final de un Barça que volvió a remontar para irse con billete directo a los octavos de final de esta Champions. ¿Debe mejorar el Barça? Claro. Sobre todo en la consistencia y en evitar errores defensivos que se traduzcan en goles. Pero Pedri estará en octavos y el Barça, con el canario, es otra cosa. De momento, deberes hechos; remontada y a octavos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 4 - COPENHAGEN, 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Araujo, min.72), Balde; Olmo (Rashford, min.72), Eric Garcia (Bernal, min.46); Lamine Yamal, Fermín (Casadó, min.79), Raphinha; y Lewandowski (Torres, min.81).

COPENHAGEN: Kotarski; Meling, Hatzidiakos, Pereira, López; Larsson (Moukoko, min.65), Suzuki, Clem (Madsen, min.55), Achouri (Robert, min.65); Elyounoussi (Hojer, min.78) y Dadason (Claesson, min.55).

--GOLES.

0-1. Min.4, Dadason.

1-1. Min.48, Lewandowski.

2-1. Min.60, Lamine Yamal.

3-1. Min.69, Raphinha (p).

4-1. Min.85, Rashford.

--ÁRBITRO: Benoît Bastien (FRA). Amonestó a Lamine Yamal (min.38) en el FC Barcelona y a López (min.27), Suzuki (min.39), Meling (min.87) y Pereira (min.90+3) en el Copenhagen.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 44.609 espectadores.