El renovado Barça abre la defensa del título ante el Paris FC

Archivo - Jugadoras del Barça Femení celebran el triunfo en la final de la Liga de Campeones Femenina 2026 - Adelina Cobos / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení recibe este miércoles al Paris FC en el Estadi Johan Cruyff (21.00 horas) en la primera jornada de la Fase Liga de la nueva Liga de Campeones Femenina, en la que empezarán a defender el trono de Oslo en una edición en la que, con muchas caras nuevas y ausencias de peso, las blaugranas intentarán demostrar que siguen siendo candidatas y favoritas.

Sí, ya no hay 'Reina' en Barcelona. La salida de Alexia Putellas, junto a las de Salma Paralluelo, Mapi León y Ona Batlle obligan a abrir un nuevo ciclo en Can Barça, pero Pere Romeu sigue apostando por su estilo que tan bien le ha ido a un grupo bien reforzado. Sobre todo arriba, con la llegada de la ariete brasileña del City Kerolin Nicoli, que se incorpora a una delantera liderada por Ewa Pajor y en la que también están Caroline Graham Hansen y Claudia Pina.

El inicio de temporada está respaldando ese nuevo proyecto, ya que el Barça cuenta por victorias sus cuatro partidos de la Liga F Moeve, con 19 goles a favor y solo 2 en contra, después del contundente 0-6 del pasado viernes ante el Deportivo Alavés, con un 'hat-trick' de Claudia Pina saliendo desde el banquillo.

Un buen momento que deberá trasladar ahora a Europa, donde el equipo blaugrana busca iniciar el camino hacia un quinto título en las últimas seis ediciones de la competición. Para este estreno, Romeu recupera seguramente a Irene Paredes, ya bien tras la lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda que le había apartado durante unos diez días, mientras que no podrá contar con Kika Nazareth ni Vicky López.

Tampoco estará todavía Aitana Bonmatí, que continúa con su plan específico para las molestias en el tobillo, ni la central recién llegada desde el Ajax Renee Van Asten, que sigue recuperándose de una lesión miofascial en el recto anterior derecho, mientras que Laia Aleixandri continúa avanzando en la recuperación de su lesión de ligamento cruzado. Clara Serrajordi, que se perdió por lesión un Mundial Sub-20 todavía lleno de 'culers', ya reapareció en Vitoria y vuelve a estar disponible.

Pese a estas ausencias, Pere Romeu quiso rebajar el impacto de las bajas antes del debut continental y poner el foco en el rendimiento del grupo. "Soy una persona positiva, optimista. Veo el día a día en el entrenamiento, el nivel al que están las jugadoras y la identidad que tiene el equipo. No entro en discursos negativos, en bajar la cabeza", señaló el técnico, que afronta así su primera defensa del título europeo con un equipo con cambios importantes respecto al que conquistó la pasada temporada.

Enfrente estará un Paris FC que ya conoce bien el Barça, puesto que ambos equipos se midieron la pasada temporada en la última jornada de la Fase Liga, con triunfo blaugrana por 0-2 en París gracias a los goles de Vicky López y Caroline Graham Hansen. El conjunto francés, que terminó segundo de la liga de su país la pasada campaña y cayó ante el Lyon en la final por el título, ha ganado dos de sus tres partidos en la presente competición doméstica, aunque también encajó un contundente 7-1 ante el vigente campeón francés, el reforzado OL Lyonnes de Paralluelo y compañía.

El equipo parisino, además, llega con el precedente reciente de sus enfrentamientos ante conjuntos españoles, ya que la pasada temporada también se midió al Real Madrid en tres ocasiones, con un empate y dos derrotas. En esta nueva edición de la Champions, el Paris FC buscará dar la sorpresa ante un Barça que afronta su estreno europeo como vigente campeón y que volverá a jugar en casa la segunda jornada, cuando reciba al Arsenal, mientras que las blaugranas visitarán a la Roma el 30 de septiembre.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Schertenleib, Fernández, Paredes, Brugts; Serrajordi, Guijarro, Ferrera; Graham, Pajor y Pina.

PARIS FC: Chavas; N'Dongala, Diaz, Hocine, Baquerizo; Toloba; Le Moguedec, Picard, Korosec, Mateo; y Viens.

--ÁRBITRA: Michalina Diakow (POL).

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

--HORA: 21.00/3Cat y Disney+.