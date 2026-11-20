La RFEF celebrará la primera Gala del Arbitraje Español este lunes en el Palacio Neptuno. - RFEF

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebra este lunes la primera edición de la Gala del Arbitraje Español en El Palacio Neptuno, situado en el número 42 de la céntrica calle madrileña de Cervantes, un encuentro que celebrará el arbitraje y reconocerá a quienes, con su trabajo y dedicación, forman parte de él.

Esta primera edición servirá para reconocer y premiar el trabajo de los árbitros de todas las categorías del fútbol español, poniendo en valor su dedicación, profesionalidad y compromiso a lo largo de la pasada temporada. Una cita que reunirá a representantes de todos los estamentos de nuestro fútbol.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, presidirá un acto en el que Fran Soto, al frente del Comité Técnico de Árbitros desde julio de 2025, hará balance de los cambios impulsados durante este periodo y avanzará las próximas iniciativas del Comité. Todo ello, sobre la base de sus tres principios irrenunciables: aperturismo, transparencia y meritocracia.

La gala contará con la presencia de los máximos responsables de LaLiga, así como de una amplia representación de los clubes del fútbol profesional y de sus presidentes. También habrá representación de la UEFA, de los sindicatos AFE y AESAF y de los patrocinadores que forman parte de la familia arbitral española.

La I Gala del Arbitraje Español nace con la vocación de convertirse en una cita de referencia, un espacio para reconocer la labor de los árbitros, impulsar la transparencia en la gestión y reforzar el reconocimiento social e institucional del colectivo arbitral.