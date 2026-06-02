La RFEF dará a conocer los calendarios 2026-27 el 30 de junio en la Plaza de Colón de Madrid

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol - RFEF

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentará los calendarios de sus competiciones oficiales de la temporada 2026-27 el martes 30 de junio en la Plaza de Colón de Madrid, el mismo día que se celebrará la Asamblea General del organismo federativo.

La Junta Directiva de la RFEF ha aprobado este martes la celebración de la Asamblea General para el 30 de junio, el día que se cierra la temporada 2025-26 en el fútbol español. En sesión ordinaria, la Asamblea comenzará a partir de las 12.00 horas y se celebrará en la sede de la RFEF, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Ese mismo día, a las 19.00 horas, se celebrará el acto de presentación de los calendarios oficiales de la RFEF para la temporada 2026-27, tanto de fútbol como de fútbol sala masculinos y femeninos.

El evento se celebrará en la Plaza de Colón de Madrid, donde se ubicará Plaza Selección, el lugar de reunión de los aficionados para seguir a la Selección española de fútbol durante su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.