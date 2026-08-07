La RFEF y la Guardia Civil trabajan "de la mano" para denunciar webs fraudulentas de venta de entradas falsas

Archivo - El presidente de la RFEF, Rafael Louzán - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha asegurado que sigue trabajando de manera conjunta con la Guardia Civil para "perseguir, denunciar y evitar el fraude a los aficionados" a través de personas y empresas que crean páginas web ofertando entradas falsas para los partidos de la selección española de fútbol.

"Tras la detección y denuncia por parte de aficionados que han sido víctimas de estafa, la RFEF y la Guardia Civil ya trabajan de la mano en la identificación y denuncia de portales y canales que suplantan la identidad de la RFEF y sus portales oficiales para estafar a los aficionados ofreciendo entradas falsas para los próximos partidos de la selección española en territorio español", informó el organismo federativo.

En este sentido, las dos instituciones han mantenido varios encuentros de trabajo y han compartido toda la información que están recabando con vistas a la presentación de denuncias contra las personas y empresas que, a través de canales falsos de venta de entradas que se hacen pasar por los oficiales de la RFEF, tratan de "estafar" a los aficionados del combinado nacional.

Así, la RFEF y la Guardia Civil han coordinado a sus equipos de trabajo de seguridad, jurídicos y tecnológicos y con el objetivo de evitar las estafas relacionadas con la venta de entradas falsas para los próximos partidos de España.

Los de Luis de la Fuente, que se proclamaron campeones del pasado Mundial, estrenarán su segunda estrella en partidos de la Liga de Naciones. El primer encuentro llegará el 29 de septiembre en Sevilla ante Croacia, y el 3 de octubre se medirán con la República Checa en Oviedo. Ya el 15 de noviembre, recibirán a Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano.

A partir de inicios del mes de septiembre, la RFEF ofrecerá toda la información para la venta de las entradas para esos tres encuentros exclusivamente a través de sus canales oficiales y la venta se podrá realizar solo a través del portal oficial de venta de localidades de la RFEF: tickets.rfef.es. No se realizará venta de entradas a través de cualquier otro portal o canal de venta de entradas.

"Si detectas algún otro punto de venta de entradas o crees que podrías estar ante un posible fraude, toma todas las precauciones, comprueba que estás ante el portal oficial de venta de entradas de la RFEF, ponte en contacto con la RFEF (tickets@rfef.es) y presenta tu denuncia ante la Guardia Civil, con quien la Real Federación Española de Fútbol está trabajando de la mano para detectar fraudes, así como perseguir y evitar estafas a los aficionados de la selección española", finalizó.