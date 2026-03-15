La RFEF lamenta la cancelación de la 'Finalissima' y asegura que "no" ha puesto "condiciones"

Archivo - El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha lamentado este domingo la cancelación de la 'Finalissima' que debían disputar España y Argentina el próximo 27 de marzo en Catar, y ha insistido en que en ningún momento ha puesto "condiciones" para jugarla, yendo "de la mano de UEFA para lograr un acuerdo".

"Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello. España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones", apuntó en un comunicado.

Este domingo, la UEFA confirmaba que el partido que debía enfrentar a la campeona de Europa con la de la Copa América se ha cancelado después de que "no" se haya podido llegar "a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa" en un escenario distinto por la situación geopolítica en Oriente Próximo.

"La Federación lamenta la cancelación de este partido y, ante las circunstancias, quiere agradecer a la UEFA el esfuerzo realizado en todo momento para mantener el encuentro", subrayó el organismo federativo español.

Además, insistió en que "desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo" y se han ofrecido "todas las posibilidades": "albergar el partido en nuestro país, dado que existe una capacidad organizativa clave que permitiría en poco espacio de tiempo celebrarlo con éxito; celebrar el partido en sede neutral; y celebrar el partido con otro formato".

"España ha ofrecido, de la mano de UEFA, todas las posibilidades, a pesar de lo cual, y dada la situación, la 'Finalissima' ha sido cancelada. Paralelamente y de manera responsable para los intereses de la selección española, la Federación ha iniciado las gestiones para garantizar los partidos que jugará en la próxima ventana en España", finalizó.