La RFEF no ve controversia en la ayuda a la congelación de óvulos y recuerda "la especificidad del fútbol femenino"

Archivo - Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 8 (EUROPA PRESS)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no cree que exista controversia en relación al acuerdo sobre la ayuda en congelación de óvulos a las futbolistas internacionales y árbitras y, además de considerar que no se había "explicado" en qué consistía, recalcó que "es importante conocer la especificidad del fútbol femenino" y lo "pionero" que ha sido en avances para las deportistas.

La semana pasada, tras darse a conocer la puesta en marcha de este acuerdo tras una entrevista de Alexia Putellas con 'El País', la atleta Ana Peleteiro mostró su desacuerdo y defendió que el "problema" no es congelar óvulos, sino en el "interés" de la RFEF en financiar que las jugadoras retrasen su maternidad. "¿Y si una medida que nos están vendiendo como 'feminista' fuera, en realidad, profundamente machista? Porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español", expuso en un vídeo en su perfil oficial de 'Instagram'.

También la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, apuntó a Europa Press que "congelar los óvulos es una opción que tienen las mujeres, pero la reflexión tiene que ir más allá". "No podemos asumir que sean nuestros cuerpos los que tengan que adaptarse a un mercado laboral cada vez más exigente. El desafío de la igualdad en cualquier ámbito laboral es justamente el contrario: adaptar las condiciones de trabajo y de vida para que la maternidad no penalice la carrera profesional de ninguna mujer", indicó.

Pero Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF, fue clara en este asunto tras la presentación este martes del acuerdo con la Clínica Tambre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). "No creo que sea muy controvertido, no habíamos explicado este acuerdo y es un poco complicado debatir sobre el contenido sin tener la información. A partir de ahora, podremos escuchar, si es algo constructivo, bienvenido sea", explicó.

La abogada recordó que "es importante conocer la especificidad del fútbol femenino". "El debate sobre la maternidad es muy extenso y es bueno que se hable para que se tome nota en otros ámbitos. También hay que conocer nuestra normativa laboral que es muy garantista, si hay un ámbito en el que se ha trabajado por la maternidad y la protección de mujer en los contratos y para la conciliación ha sido en el fútbol", advirtió.

"Creo que a veces siempre vamos a la crítica y no a lo pionero de lo que han trabajado los clubes y las jugadoras hasta donde estamos hoy. No es sólo la RFEF, hay un Convenio Colectivo y el fútbol femenino ha sido pionero. Todas las críticas son bienvenidas y estamos a disposición de cualquier persona que tenga dudas porque queremos ser transparentes queremos sumar", zanjó al respecto.

De todos modos, Bellver considera que es "una responsabilidad" para el fútbol femenino el ser una 'locomotora' que pueda ayudar a otros deportes. "También lo hace ser el deporte más seguido, pero todo tiene su parte buena y la menos buena. Es muy bueno que el fútbol sea pionero y que el fútbol femenino sea pionero en estas medidas porque puede ayudar a otros deportes. Nos damos cuenta de que es algo real el saber que otras deportistas no han tenido esas facilidades", recordó.