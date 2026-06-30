La RFEF obtuvo unos ingresos de 387 millones de euros en 2025, 14,7 por encima de lo presupuestado

Asamblea General Ordinaria de la RFEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. - RFEF

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abordó este martes en su Asamblea General Ordinaria la situación financiera "de gran solvencia" de la entidad, que obtuvo en 2025 unos ingresos de 387 millones de euros, lo que supuso 14,7 más de lo presupuestado.

El tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, tras el balance de temporada del presidente, Rafael Louzán, arrancó el análisis de la situación de las cuentas de la entidad, defendiendo que es "cómoda" y "de gran solvencia", con un activo de 319,6 millones, por los 324,8 del año 2024.

Además, se reduce "un poquito" el activo no corriente y aumenta el activo corriente. "Las inversiones financieras que estaban a largo plazo y ahora pasan a corto plazo", explicó el tesorero, que avanzó novedades en inversiones inmobiliarias, dentro del activo no corriente, así como también una reducción del pasivo corriente. "Esto es importante porque son las obligaciones a corto plazo para afrontar pagos que debemos realizar en el ejercicio correspondiente", agregó.

Así, las inversiones financieras se sitúan en 157 millones de euros "que se complementan con la tesorería, algo más baja que en años anteriores, pero más que suficiente para afrontar los procesos de pago". "Por tanto, el total de inversiones financieras y tesorería supera estos 188 millones", desveló.

"Las inversiones se realizan desde una óptica de garantizar la seguridad de las mismas, de la recuperación de las mismas, y tratando de maximizar el rendimiento a través de inversiones que se van efectuando siempre con arreglo a las cautas de prudencia y de gestión responsable", comentó Bandrés. Y ahí entra la adquisición de un inmueble el 3 de octubre del 2025, con una superficie construida de 7.500 metros cuadrados para "oficinas, almacenes, parkings y servicios diversos", por un importe de 13,8 millones de euros.

Pero Bandrés apuntó que los fondos propios de la RFEF "siguen creciendo" y están "por encima de 125 millones", por lo que la entidad está en una posición "de gran solvencia", con un Fondo de Maniobra de 58 millones de euros, 10 más que el año anterior. "Por lo tanto, nos sentimos cómodos", agregó.

La ratio de liquidez, que es el activo corriente dividido por el pasivo corriente, también mejora, de 1,26 pasa a 1,34. El ratio de solvencia, es decir, el patrimonio neto dividido por el pasivo total, es de 1,82 frente a 1,77; y el de autonomía financiera, que vendría a ser el inverso del endeudamiento, "también ha mejorado".

"Por tanto, la posición financiera de la RFEF, con todos los ingresos y gastos que se han realizado, estos son semáforos que en el caso de que fueran mal se nos pondrían en ámbar pues se nos podrían poner en rojo, los tenemos todos en verde. Más en verde que el año anterior. Esto va bien para poder tener una posición financiera holgada", zanjó.

Bandrés reveló que el resultado de 2025, la cuenta de pérdidas y ganancias, es un resultado del ejercicio de 3 millones de euros -que van al fondo social-, un millón menos que en 2024. El resultado de explotación ha sido negativo, -2,8 millones, y se compensa por el resultado financiero, los rendimientos que ofrecen las inversiones financieras.

Por su parte, el director de Administración y Finanzas de la RFEF, Emilio Herrero, avanzó que la entidad acabó 2025 con unos ingresos de 387 millones de euros, por los 372 que estaban presupuestados, por lo que fueron 14,7 superiores.

Entre las partidas principales, Herrero destacó una liquidación de 20,8 millones en licencias federativas. En el caso de los derechos audiovisuales, hay una diferencia de menos 2 millones (117,2 millones liquidados), por lo que están "prácticamente clavados" respecto a lo presupuestado (119,2). "Y luego el 2% que cobra la RFEF de los derechos que comercializa LaLiga, durante la temporada 24-25 tuvo un ligero descenso porque se cayó el contrato que tenía de China y esto tuvo una repercusión en nuestros ingresos, que bajaron 700.000 euros respecto a lo presupuestado", agregó.

La RFEF ingresó 33,5 millones en participación y organización de competiciones, con el triunfo en la Liga de Naciones femenina. Respecto a taquillas, cerraron el 2025 con 19,2 millones de euros, principalmente por la final de la Copa del Rey Mapfre y por la Nations League masculina en Múnich (Alemania).

Además, en ingresos financieros la RFEF tenía una previsión de 4,1 millones de euros y, finalmente, la cifra alcanzada es de 6,3 millones. "Hemos tenido una tesorería en productos estructurados y fondos de inversión y carteras gestionadas de productos de bajo riesgo de unos 150 millones de euros durante el año 2025, hemos tenido una de más del 4% de esos productos, lo que han hecho conseguir esos 6,3 millones de euros que han conseguido que al final el resultado de la aceleración no sea negativo", explicó Herrero.

Respecto a los gastos, la RFEF cerró el 2025 en 384 millones, 11,7 por encima de lo presupuestado. De estos, 74,5 millones fueron dedicados a ayudas a clubes en competiciones de ámbito estatal; y 66,6 en competiciones y concentraciones de las selecciones y sus estructuras técnicas.