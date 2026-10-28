La RFEF suspende la jornada de Copa del Rey de este miércoles por el accidente ferroviario de Toledo

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

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Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 13:46
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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó la suspensión de los 24 partidos de este miércoles de la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey-Mapfre "como muestra de respeto y solidaridad" con las víctimas del accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda.

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy miércoles", indicó el organismo en su página web.

La RFEI apuntó que "en próximas fechas, informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados" y volvió a mostrar su pesar por la tragedia de este miércoles. "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de esta desolador accidente", subrayó.

En la jornada copera de este miércoles se iban a disputar 24 eliminatorias a partido único, con el Valencia CF, el Real Betis, el Deportivo Alavés, el RC Celta y el Levante UD como equipos de LaLiga EA Sports que tenían programados sus choques.

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