Robbie Ure ficha por el Sevilla FC hasta 2031

El delantero sueco Robbie Ure en un partido vistiendo la camiseta del AK Sirius. - Europa Press/Contacto/Caisa Rasmussen

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero escocés Robbie Ure se ha convertido este martes en nuevo jugador del Sevilla FC, con el que firma un contrato de cinco temporadas hasta el 30 de junio de 2031, y al que llega traspasado después del acuerdo alcanzado entre el IK Sirius sueco y el club andaluz, según comunicó la entidad hispalense.

Ure, de 22 años, se pondrá bajo las órdenes del técnico Luis García Plaza y reforzará el ataque hispalense en sustitución de Akor Adams. Su bagaje en las dos temporadas que ha disputado en el fútbol sueco ha sido de 50 partidos, en los que anotó 30 goles y repartió siete asistencias, todos ellos con la camiseta del AK Sirius.

El escocés, que firma con el Sevilla hasta 2031, se formó en las categorías inferiores del Glasgow Rangers, y antes de recalar en el IK Sirius pasó las filas del Anderlecht en cantera. Con su llegada a Nervión, Ure se convierte en el tercer jugador nacido en Escocia que defiende la camiseta del Sevilla FC en competición oficial, tras 'Ted' McMinn (temporada 1987/88) y Duncan McVean Thomson (quien disputó la Copa de Andalucía 1915/16).

La entidad sevillana también recordó que jugadores como Hugo MacColl, primer capitán, Gilbert Reid Pollock, primer goleador a domicilio, Greig, Logan, Crombie, Thompson o Annandale fueron protagonistas en los comienzos del fútbol en Sevilla. "De esta generación también era el primer presidente del Sevilla FC, el escocés Edward Farquharson Johnston, además de otros dirigentes de la época", concluye la nota.