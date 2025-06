Roberto Martínez: "Lamine Yamal es un jugador único"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, ha asegurado que su equipo debe tener "la misma personalidad" que en las semifinales frente Alemania este domingo en la final de la Liga de Naciones frente a España, a la que considera "la mejor selección del mundo" en estos momentos y que cuenta con un jugador "único" como Lamine Yamal.

"Es una sorpresa que un jugador tan joven tenga la capacidad para ser consistente. Hay posiciones en el terreno del juego en las que es fácil ser consistente, yo la de extremo es la más difícil para tener una consistencia. ¿Cómo viene la consistencia? Pues muchas veces con experiencia, con saber lo que esperar. Es una situación única en el fútbol: es un jugador estelar, un jugador que marca diferencia porque tener la consistencia como extremo al nivel de exigencia que tiene en el club y en la selección. Estamos hablando de un jugador único. Por nuestra parte, ¿intentar pararle? Sería un error pensar que la selección española es solo un jugador. Mañana, sin balón, tenemos que ser muy solidarios y defender muy bien al equipo, y con balón, hacer lo que nosotros podemos hacer", declaró en rueda de prensa.

El técnico catalán explicó también que vive "con naturalidad" este enfrentamiento con España. "Hay un aspecto sentimental, soy español, pero eso es para contarle en 10 o 15 años a mis nietos. Ahora el foco es ganar la final. Me encantó la actitud y el espíritu durante el entrenamiento de ayer. Lo afronto con naturalidad, normalidad, trabajando bien y preparando la final, que es la cuarta en la historia de Portugal. Esa responsabilidad hace que podamos dar lo mejor de nosotros", indicó.

Además, aseguró que la selección española es "una de las mejores" y "la mejor selección del mundo en ciertos aspectos". "El equipo perfecto, que se encierra bien, que defiende el área, que contraataca, que tiene calidad en el juego interior, que tiene calidad para el juego de fuera, que es bueno en el aire, que no es vuelo en la bola parada, no existe. Lo que sí que tenemos es una selección que ha ganado, que es campeona de Europa, que es campeona de la Liga de las Naciones", rememoró.

"Luis de la Fuente ha creado un espíritu en el vestuario que parece de un club más que de una selección. Y eso hace que cuando los partidos se ponen difíciles tenga una capacidad de poder ser competitivo. No veo aspectos negativos en la selección, pero todos los equipos tienen puntos fuertes y puntos menos fuertes y depende de lo que pase dentro del partido y en los momentos clave delante de la portería", apuntó.

"Es importante que nuestra reacción ante la pérdida sea perfecta y que podamos utilizar los contraataques y las acciones rápidas. Son la mejor selección del mundo, necesitamos hacer todo en lo que nosotros somos muy buenos. Ya mostramos contra Alemania que podemos mantener la pelota, podemos defender con el balón y controlar el juego frente a un estadio lleno de aficionados alemanes. Debemos tener la misma personalidad, ser muy, muy buenos en lo que podemos hacer y después reaccionar rápido y defender bien ante un equipo que tiene una calidad de juego de ataque excepcional", continuó.

Martínez, que desmintió que tuviese conversaciones para dirigir a 'La Roja', se deshizo en elogios hacia el seleccionador español. "Hablar de Luis de la Fuente me llena de orgullo porque era un entrenador que seguí muy de cerca con lo que hizo con la Sub-21. En aquel momento yo era director deportivo de Bélgica y seguía el Europeo Sub-21 y lo que hizo Luis de la Fuente en aquel torneo me hizo ver su capacidad de liderar, de generar confianza y crear equipos ganadores. Para mí no fue una sorpresa lo que está haciendo Luis de la Fuente. Todos los seleccionadores estamos con la misma lupa de tener que ganar. Ha creado un equipo que ahora es más difícil de jugar, porque es un equipo que te puede pausar el juego y ser muy bueno y que te puede acelerar el ritmo y ser muy bueno", expresó.

En otro orden de cosas, destacó que el "fútbol ibérico" está en uno de los mejores momentos de su historia. "Me encantaría tener mucho tiempo para explicar lo que es Portugal en el aspecto de formación; un país de 10 millones de habitantes con la mejor estructura de formación de Europa. Has mencionado un grupo de entrenadores que tienen un nombre común, que es Johan Cruyff. Hoy es un día muy bonito para recordarle y darle las gracias por darnos esta luz, por entender el juego de una manera muy distinta y hacerlo de una manera que sea atractivo para todo aquel al que le gusta el fútbol. Espero que en los próximos años el fútbol ibérico, y ahora con el Mundial de 2030, viva años en los que podamos crecer juntos. Espero que la final de mañana la gane Portugal, pero que siempre tengamos a España como referencia", insistió.

Por otra parte, opinó que en la Liga de Naciones "hay un nivel muy parejo". "Si añades a Argentina y Brasil, estamos hablando del mayor nivel de fútbol de selecciones del mundo, sin duda. Competiciones así ayudan mucho a preparar. En el fútbol de selecciones no tienes mucho tiempo en los entrenamientos, entonces el nivel de los partidos y las competiciones ayuda mucho a ver dónde podemos llegar. Para nosotros, desde que llegué, el objetivo global era el Mundial 2026 e intentar hacer lo que nunca se había hecho en Portugal, que es ganar un Mundial. El Europeo y hacer cosas que son diferentes ayudan mucho a lo que el grupo debería poder vencer si queremos ganar un Mundial. Mañana es parte de ese proceso", expuso.

Por último, Martínez consideró también a Vitinha y a Fabián Ruiz para el Balón de Oro. "Yo siempre creo que los premios individuales son injustos, porque el fútbol es un deporte colectivo. Yo creo que el equipo ganador debería tener el Balón de Oro en su equipo. Cuando ves lo que Vitinha y Fabián Ruiz han hecho con el Paris Saint-Germain, deberían ser considerados para eso. Pero siempre es un aspecto subjetivo. Yo, que tengo la oportunidad de trabajar con Vitinha, aprecio enormemente lo que es como futbolista y me parece un fuera de serie. Yo creo que Vitinha, si no lo gana ahora, tiene el potencial para ganarlo en el resto de su carrera", concluyó.