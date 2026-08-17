Rodri: "Jugar en el Barcelona es un sueño"

Archivo - Rodri Hernández - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Rodri Hernández ha confirmado su fichaje por el FC Barcelona, asegurando que jugar en el conjunto azulgrana es "un sueño", y ha asegurado que se centra en "trabajar" para tratar de luchar por "la 'Champions'" y por "todo lo que se ponga por delante".

"Estoy muy contento de llegar. Han sido unos días intensos, pero estoy feliz de que se haya resuelto todo. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño y, por supuesto, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, a la mayoría les conozco", señaló ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de El Prat (Barcelona).

El centrocampista madrileño recala en Can Barça después de que el club catalán irrumpiese en las negociaciones con el Manchester City por el internacional español, que parecían encarriladas para que el futbolista recalase en el Real Madrid.

Rodri llega a la Ciudad Condal tras proclamarse campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Ahora toca trabajar y dar lo mejor. Vamos a por la Champions y a por todo lo que se ponga por delante", avisó.