Rodri no da "mucha importancia" a su futuro: "Con un Mundial, mi responsabilidad es centrarme en la selección"

Rodri Hernández tras ganar la FA Cup con el Manchester City - Mike Egerton/PA Wire/dpa

LAS ROZAS (MADRID), 1 (EUROPA PRESS)

El centrocampista español del Manchester City, Rodri Hernández, dejó claro este lunes que no le da "mucha importancia" a los rumores sobre su futuro, que podrían estar relacionados con el Real Madrid, porque entiende que forma parte de su trabajo y porque el año que viene es su último año de contrato con su actual equipo, y recalcó que su "responsabilidad" teniendo delante un Mundial es centrarse plenamente en la selección.

"Bueno, intento no darle mucha importancia, sé que es algo que forma parte de algo a lo que me dedico y que, sobre todo, cuando un jugador llega a ese tiempo al final del contrato, es normal que suenan los nombres", expresó Rodri durante el 'Día de Medios' de la selección española.

El capitán de la 'Roja', que no respondió a preguntas relacionadas directamente con el Real Madrid, está "muy tranquilo". "Tengo las ideas claras y, quizás, si no hubiese habido un Mundial, estaría en otra dinámica. Con un Mundial por delante mi responsabilidad es centrarme en la selección".