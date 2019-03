Rodrigo: "No me considero el '9' de la selección, pero quiero ser protagonista"

Publicado 22/03/2019 19:11:14 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Rodrigo Moreno dejó claro que no se considera el '9' de España, pero -a su vez- mostró su ambición queriendo ser "protagonista" de cara a los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020, el primero este sábado en Mestalla frente a Noruega.

"No me considero el '9' de la selección a pesar de llevar el dorsal, pero mi intención siempre ha sido la de aportar, jugar bien y ser protagonista. Mi idea es esa y seguirá siendo la misma (...) Es evidente que la temporada no empezó de la mejor manera para mí ni para mi equipo, pero tuve la capacidad de darle la vuelta a la situación", indicó Rodrigo en rueda de prensa.

"Ahora estoy en un gran momento de la temporada. Hemos alcanzado la final de Copa con el Valencia y estar en la selección siempre es algo importante. Me motiva y me da ánimos. La convocatoria de Luis Enrique me dice que estoy haciendo bien las cosas", añadió el ariete 'che', que no quiso despistarse por un supuesto interés del Barça. "Queda la parte más bonita de la temporada y no estoy preocupado, ni mucho menos, por esto", indicó.

En este sentido, Rodrigo se mostró muy agradecido al seleccionador. "Tener su confianza es fundamental. Como delantero siempre existe esa irregularidad, pero el gol acaba llegando. Lo importante es seguir trabajando como he hecho y está claro que a nadie se le olvida jugar al fútbol. Así que me dije 'tranquilidad, que las cosas vuelven a su sitio'".

Además, dijo no sentir una presión especial por ser el jugador destinado a marcar los goles, ni en el Valencia, ni con la selección española. "No sólo los delanteros, al final todos estamos expuestos a una opinión general de la prensa y de la gente. Y con España más todavía, pero eso forma parte de la vida del futbolista en general. No siento un peso especial por ser delantero. Lo veo como algo normal", declaró.

Por último, Rodrigo fue preguntado por el nuevo grupo formado por Luis Enrique y la ilusión que debe generar. "Está viniendo mucha gente nueva, se está generando un nuevo grupo y creo que ganar es lo que engancha a la gente. Si además se puede hacer con un juego bonito y un estilo marcado, mejor todavía", finalizó, no sin antes explicar que jugar en Mestalla con España es "especial". "Jugar aquí siempre es epecial. Ojalá podamos vivir un buen ambiente y dar un buen espectáculo".