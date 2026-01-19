Rodrygo Goes, baja en el Real Madrid para recibir al AS Monaco en Champions

El brasileño Rodrygo Goes (centro), en un entrenamiento del Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Rodrygo Goes es la baja principal en el Real Madrid para el partido del conjunto merengue ante el AS Monaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions, que se diputa este martes, a las 21.00 horas, en el Santiago Bernabéu.

El técnico Álvaro Arbeloa presenta siete bajas para el encuentro frente al conjunto francés. Los defensas Antonio Rüdiger, Éder Militao, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold no están disponibles por lesión, mientras que Brahim Díaz, que perdió este domingo la final de la Copa África, todavía no ha regresado con sus compañeros.

Además, tampoco entra un Álvaro Carreras que cumple ciclo de sanción por tarjetas amarillas, ni un Rodrygo Goes que ya se perdió el duelo de Copa del Rey en Albacete y, pese a completar la sesión con el resto de sus compañeros, sigue arrastrando molestias que le impiden estar disponible en Champions. Los canteranos Pol Fortuny y Daniel Mesonero completan la lista de 20 futbolistas, además de Fran González como tercer portero.

Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García y Dean Huijsen; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Pol Fortuny y Mesonero; y los delanteros Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García y Franco Mastantuono.