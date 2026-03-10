Rodrygo Goes, intervenido de las roturas de cruzado y menisco de la pierna derecha

Archivo - El atacante brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes, ante el Sevilla FC en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes fue intervenido de la rotura del ligamento cruzado anterior y otra del menisco externo de la pierna derecha, lesiones por las que estará varios meses de baja perdiéndose lo que resta de temporada, incluido el Mundial del próximo verano.

"Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha", avanzó el club, que informó también de que la operación fue realizada por el doctor Manuel Leyes "bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid".

El atacante paulista entró al campo el pasado lunes 2 de marzo ante el Getafe CF en el Santiago Bernabéu, en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, en el minuto 55, reapareciendo después de cinco partidos ausente por una lesión muscular y una expulsión en los 'playoffs' de la Champions ante el SL Benfica.

A los pocos minutos de entrar, cayó tras una acción en la banda contra el equipo 'azulón', y parece que su rodilla se quedó enganchada, provocando en el brasileño los primeros gestos de dolor, aunque siguió en el campo y terminó el partido.

Tras las pruebas realizadas la pasada semana, se confirmó que el jugador, de 25 años, tiene roto el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha. Una lesión que podría tenerle fuera de los terrenos de juego unos 9-10 meses, lo que le obliga a decir adiós a la temporada de clubes y al Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, con Brasil, selección con la que habría disputado su segunda Copa del Mundo.

Ahora, después de haber sido intervenido de las roturas de cruzado y menisco en la pierna derecha, Rodrygo Goes "comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación", según el comunicado del conjunto blanco.