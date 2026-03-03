Rodrygo Goes se rompe el cruzado y el menisco de la pierna derecha

Archivo - Rodrygo Goes (Real Madrid CF), ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu.- Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes estará varios meses de baja y se perderá lo que resta de temporada, incluido el Mundial del próximo verano, después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y otra del menisco externo de la pierna derecha.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el club en un comunicado.

El atacante paulista entró al campo este lunes ante el Getafe CF en el Santiago Bernabéu, en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, en el minuto 55, reapareciendo después de cinco partidos ausente por una lesión muscular y una expulsión en el 'playoff' de la Champions ante el SL Benfica.

A los pocos minutos de entrar, Rodrygo cayó tras una acción en la banda contra el equipo 'azulón', y parece que su rodilla se quedó enganchada, lo que provocó que el brasileño expresa los primeros gestos de dolor, aunque siguió en el campo y terminó el partido.

Ahora, tras las pruebas realizadas esta lunes, se confirmó que el jugador, de 25 años, tiene roto el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha. Una lesión que le tendría fuera de los terrenos de juego unos 9-10 meses, lo que le obliga a decir adiós a la temporada de clubes y al Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, con Brasil, selección con la que habría disputado su segunda Copa del Mundo.